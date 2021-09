Griezmann start naast Suárez bij rentree voor Atlético in Barcelona

Zondag, 12 september 2021 om 12:55 • Yanick Vos • Laatste update: 13:08

Antoine Griezmann start vanmiddag om 14.00 uur in de basis bij Atlético Madrid in de uitwedstrijd tegen Espanyol. Trainer Diego Simeone laat de Franse aanvaller direct aan de aftrap verschijnen sinds zijn terugkeer bij de club. De huurling, onlangs overgekomen van Barcelona, vormt in de voorhoede het duo met Luis Suárez. João Félix moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Griezmann maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt de overstap van Barcelona naar Atlético Madrid. Nadat de huurdeal bekend werd gemaakt, reisde de dertigjarige aanvaller af naar de nationale ploeg van Frankrijk. Deze week sloot hij aan bij de selectie van Simeone. De trainer acht hem meteen klaar voor een basisplaats tegen Espanyol. Simeone kiest in Barcelona voor een 5-3-2-systeem, waarbij Yannick Carrasco op de linkerflank geposteerd staat; Kieran Trippier is de back op de rechterkant. Het middenveld van de Madrilenen bestaat uit Koke, Ángel Correa en Marcos Llorente.

Opstelling Espanyol: López; Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Vidal, Morlanes, Darder, Melendo; Embarba, De Tomás

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Koke, Llorente, Correa; Suárez, Griezmann