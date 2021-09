Bayern München slacht RB Leipzig af in zeer aantrekkelijk duel

Zaterdag, 11 september 2021 om 20:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

Bayern München heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt op RB Leipzig. Op bezoek bij de ploeg van trainer Jesse Marsch genoot der Rekordmeister halverwege al een 0-1 voorsprong, die na de rust nog verder werd uitgebouwd: 1-4. Dankzij de zege staat Bayern na vier wedstrijden met tien punten op de tweede plek, achter VfL Wolfsburg, in de Bundesliga; RB Leipzig sprokkelde pas drie punten uit vier wedstrijden en staat voorlopig tiende.

De thuisploeg toonde zich dapper en kwam er in de openingsfase nog regelmatig uit, maar stuitte meermaals op de sterk spelende Dayot Upamecano. In de tiende speelminuut leek het echter gedaan met de ambities van RB Leipzig. Kevin Kampl hield Leon Goretzka binnen het zestienmetergebied met twee handen vast, waarna laatstgenoemde, buiten het zicht van scheidsrechter Deniz Aytekin, naar de grond ging. Na het bekijken van de videobeelden werd de overtreding van Kampl alsnog erkend. Robert Lewandowksi mocht zodoende vanaf elf meter aanleggen en maakte geen fout: 0-1.

Desalniettemin hield RB Leipzig zich lange tijd staande en onder meer via Kampl en Konrad Laimer werd men meermaals gevaarlijk, maar het bleef bij dreiging. Ook bij Bayern ontbrak het aan scherpte en fortuin voor het doel, waardoor het tot twee minuten na rust duurde voordat er opnieuw gescoord werd. Na een fraaie opmars over de linkerflank van Alphonso Davies kwam Jamal Musiala via Benjamin Pavard in balbezit. Musiala, halverwege ingevallen voor de geblesseerd geraakte Serge Gnabry, maakte er op koelbloedige wijze 0-2 van.

Twee minuten nadat een treffer van André Silva was afgekeurd wegens buitenspel, sloeg Bayern aan de overzijde opnieuw toe. Ditmaal kwam de treffer op naam van Leroy Sané, die op aangeven van Musiala voor de 0-3 zorgde. Na een klein uur spelen maakten die Roten Bullen nog wel de eretreffer. Laimer had een schitterend afstandsschot en liet doelman Manuel Neuer daarmee volkomen kansloos: 1-3. Dat leek tevens de eindstand te worden, maar diep in blessuretijd zorgde Maxim Choupo-Moting nog voor een vierde Beierse treffer: 1-4.

Het was een belangrijke zege voor Bayern, dat komende dinsdag al de Champions League-kraker tegen Barcelona te wachten staat. Ook RB Leipzig staat een zware wedstrijd te wachten. Woensdag zullen de mannen van Marsch aantreden tegen Manchester City, de verliezend finalist van afgelopen jaargang.