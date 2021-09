Dani Alves moet na conflict om twee miljoen op zoek naar nieuwe club

Vrijdag, 10 september 2021 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Dani Alves heeft zijn laatste wedstrijd voor São Paulo gespeeld. De 38-jarige rechtsback is in conflict geraakt met de Braziliaanse club over een salarisbetaling die hij moet ontvangen en heeft besloten niet meer terug te keren. Volgens Braziliaanse media gaat het om een bedrag van bijna twee miljoen euro.

Alves nam twee jaar geleden afscheid van het Europese topvoetbal bij Paris Saint-Germain en zette een handtekening onder een contract bij São Paulo. De rechtervleugelverdediger was afgelopen week bij het Braziliaanse elftal, dat drie wedstrijden speelde in de WK-kwalificatiecyclus. Hij liet São Paulo weten niet terug te komen voordat zijn openstaande rekening bij de club was voldaan.

"We erkennen dat we een schuld hebben aan Alves", zegt algemeen directeur Carlos Belmonte in een videoboodschap op sociale media. "We hebben vorige week een aanbod gedaan aan Alves om dat aan te passen, maar dat voorstel is door zijn belangenbehartigers niet aangenomen. Daarop hebben we onze trainer Hernán Crespo geïnformeerd dat Dani Alves niet langer voor São Paulo speelt."

Alves had nog een contract voor anderhalf jaar tot 31 december 2022. De voormalig speler van onder meer Barcelona en Juventus kwam in totaal tot 95 officiële wedstrijden voor São Paulo, waarin hij 9 keer scoorde en 14 assists gaf. De rechtsback droomt ervan om volgend jaar zomer met Brazilië naar het WK in Qatar te mogen en zal daarom op zoek gaan naar een nieuwe club.