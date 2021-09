Messi en Neymar gaan vrij weekeinde tegemoet bij Paris Saint-Germain

Vrijdag, 10 september 2021 om 16:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

Lionel Messi, Neymar, Ángel Di María en Leandro Paredes komen zaterdag niet in actie voor Paris Saint-Germain in de thuiswedstrijd tegen Clermont Foot, zo heeft trainer Mauricio Pochettino vrijdagmiddag bepaald. De Argentijnse coach wil geen enkel risico nemen met de vier spelers die in de nacht van donderdag op vrijdag nog in actie kwamen voor Argentinië en Brazilië.

"De Zuid-Amerikanen Di María, Paredes, Neymar en Messi zullen morgen (zaterdag, red.) geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Dat is een kwestie van gezond verstand", laat Pochettino vrijdagmiddag weten in aanloop naar de hervatting in Ligue 1. "Ze hebben tot drie uur 's nachts gespeeld." Messi verzorgde alle doelpunten van de Argentijnse ploeg in de thuiswedstrijd tegen Bolivia (3-0). Brazilië was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Peru, met Neymar die tekende voor de tweede Braziliaanse treffer.

Sergio Ramos ontbreekt eveneens tegen Clermont Foot vanwege een kuitblessure. Zijn debuut voor PSG laat dus nog op zich wachten, al maakt Pochettino zich geen zorgen. "Er is geen reden om in paniek te raken over zijn situatie. Hij zal spelen wanneer de tijd daar rijp voor is." Kylian Mbappé raakte lichtgeblesseerd bij de Franse ploeg, maar wellicht is de aanvaller op tijd fit voor het thuisduel van zaterdag. "Kylian is gelukkig, in balans en op emotioneel vlak erg stabiel. Daar is ook nooit verandering ingekomen."

Pochettino is blij dat de interlandperiode weer achter de rug is. "Het is een van de meest ingewikkelde zaken om te managen bij een club als PSG. Drie wedstrijden in een week is namelijk erg veel. Met de medische staf kijken we heel goed naar elk invididueel geval. We nemen bij de terugkeer van internationals in de groep dan ook geen enkel risico", aldus de PSG-coach.