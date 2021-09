Tranendal Messi gaat viraal na nieuw record én viering van droom

Vrijdag, 10 september 2021 om 06:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:58

Argentinië heeft donderdagavond lokale tijd dankzij een hattrick van Lionel Messi afgerekend met Bolivia. Het duel in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 eindigde in 3-0. De avond in Buenos Aires groeide niet alleen dankzij de doelpunten van Messi uit tot een voetbalfeest. Voor het eerst sinds de coronapandemie mocht er weer publiek bij een voetbalwedstrijd aanwezig zijn: zeventienduizend toeschouwers in El Monumental zagen Messi het Zuid-Amerikaanse record van Pelé breken en na afloop in tranen uitbarsten toen de winst van de Copa América eerder deze zomer eindelijk met de fans kon worden gevierd.

Het eerste duel op eigen bodem sinds de winst van de Copa América had dan ook veel weg van een uitgestelde viering. Na veertien minuten spelen had Messi zijn eerste treffer reeds te pakken. De vedette kreeg de bal van Leandro Paredes, speelde Luis Haquin door de benen en krulde de bal met zijn linkervoet in de hoek: 1-0. Na ruim een uur spelen schreef Messi geschiedenis door de 2-0 te maken. De Argentijn mocht zich daarmee de meest scorende international van een Zuid-Amerikaans land ooit noemen.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. ?????? #Messi …and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021

Het record stond decennialang op naam van de Braziliaanse legende Pelé, die 77 treffers achter zijn naam heeft staan, maar Messi staat na het spektakel in El Monumental op 79 doelpunten. De aanvaller benutte vlak voor tijd namelijk ook een rebound na een schot van Paredes: 3-0. Messi heeft internationaal gezien nog maar vier spelers voor zich: Ferenç Puskás (Hongarije, 84), Mokhtar Dahari (Maleisië, 89), Ali Daei (Iran, 109) en Cristiano Ronaldo (Portugal, 111). Het nog altijd ongeslagen Argentinië, achttien punten uit acht duels, is na de winst hard op weg naar het WK. Alleen Brazilië, acht zeges in acht duels, doet het beter.

“Ik wilde de winst van de Copa América echt kunnen vieren en ervan kunnen genieten. Ik heb lang moeten wachten op de winst van deze prijs. Het was ook een uniek moment, ook vanwege alle omstandigheden”, verwees Messi met tranen in de ogen naar de verplaatsing van het toernooi naar Brazilië, de coronapandemie en de winst in de finale op de aartsrivaal in het hol van de leeuw. “Er is geen betere manier om dit hier te kunnen vieren. Mijn moeder zit op de tribune, mijn broers… Ze hebben met mij meegeleefd en nu vieren we het samen.”