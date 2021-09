Mark Flekken reageert: ‘Geweldig dat Louis van Gaal mijn naam noemt’

Woensdag, 8 september 2021 om 19:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:34

Mark Flekken is vereerd dat Louis van Gaal binnenkort een bezoek gaat brengen aan een wedstrijd van SC Freiburg. De bondscoach van het Nederlands elftal verraste dinsdagavond na het WK-kwalificatieduel met Turkije (6-1) door op de persconferentie aan te geven dat hij ging kijken naar ‘een keeper in Duitsland van wie hij nog nooit gehoord had’. Dat is Flekken, de 28-jarige Nederlander die het doel van SC Freiburg verdedigt.

“Die schijnt heel goed schijnt te keepen. Daar gaan we ook naar kijken. Die heet Flekken.” Flekken is verheugd maar tempert de verwachtingen. “Het is geweldig dat hij mijn naam noemt. Ik had het niet verwacht. Het is nog niks, eerst maar eens afwachten”, benadrukt de doelman in gesprek met 1Limburg. Wanneer Van Gaal komt kijken is niet bekend en dat hoeft Flekken ook niet van tevoren te weten. “Ik concentreer me op de wedstrijd met Freiburg en dan hoop ik dat Van Gaal een goede pot uitzoekt.”

Flekken kreeg zijn voetbalkwaliteiten mee van zijn vader én zijn moeder bij WDZ. Zijn moeder was zelf voetbalster en later jeugdleider bij het team van de doelman. Het talent viel Roda JC Kerkrade ook op en daar kreeg Flekken het vervolg van zijn jeugdopleiding. In 2011 vertrok hij naar Alemannia Aachen. Daarna volgden nog Greuther Fürth en MSV Duisburg. In 2018 stapte hij over naar Freiburg, dat met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden nu op de vierde plaats staat in de Bundesliga.

Flekken kwam in zijn eerste drie seizoenen tot slechts vijftien optredens, maar dit seizoen heeft hij onder trainer Christian Streich een basisplaats. In het bekerduel met Würzburger Kickers (0-1 winst) en op de eerste speeldag tegen Arminia Bielefeld (0-0) hield hij de nul. Daarna volgden zeges tegen Borussia Dortmund (2-1) en VfB Stuttgart (2-3).