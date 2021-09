Ronald Koeman ontkent hardnekkig gerucht: ‘Helemaal niet! Nee!’

Woensdag, 8 september 2021 om 11:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:12

Ronald Koeman heeft andermaal benadrukt dat hij met Riqui Puig door één deur kan. De trainer van Barcelona onderhoudt volgens hardnekkige geruchten in Spanje een moeizame relatie met de 22-jarige middenvelder, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam. In interviews met Sport en Mundo Deportivo erkent Koeman woensdag dat hij regelmatig met Puig spreekt over aspecten van zijn spel die beter moeten, maar van een ‘hekel’ is volgens de oefenmeester absoluut geen sprake.

“Helemaal niet! Nee!”, reageert Koeman tegenover Sport op de suggestie dat hij iets tegen Puig zou hebben. “We hebben vaak met Riqui gesproken. We hebben tijdens de trainingen geanalyseerd wat hij beter moet doen om meer kansen te krijgen.” Volgens Koeman zijn er personen die erop uit zijn om Barcelona in diskrediet te brengen. “Maar de waarheid is simpel: ik wil winnen, de spelers willen winnen, de club wil winnen, de supporters willen winnen en ik zal altijd de beste spelers opstellen. Als we winnen, ben ik een goede trainer. Als we verliezen, kan ik er niets van. Dat accepteer ik. Laat me dan tenminste de beslissingen nemen waarvan ik vind dat ze genomen moet worden.”

In gesprek met Mundo Deportivo weidt Koeman nog wat verder uit over de situatie van zowel Puig als Samuel Umtiti. “Ik geef kansen aan spelers die het beste willen voor de club en wedstrijden willen winnen”, stelt de Nederlander. “Ik spreek niet specifiek over Umtiti en Riqui, maar in het algemeen. De trainer gaat altijd op zoek naar het sterkste elftal. Elke speler kan de trainer tijdens de trainingen laten zien dat hij meer kansen verdient. Als iemand die kansen dan niet krijgt, komt het door de concurrentie. Ze hebben allebei veel concurrentie. De één speelt op het middenveld, waar we veel spelers voor hebben, de ander moet zijn plek weer verdienen na blessureleed. Er zit niets anders op dan hard werken.”

Ook Umtiti heeft last van concurrentie: Koeman beschikt over Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo en Clément Lenglet en desnoods kan ook Frenkie de Jong nog centraal achterin spelen. “Umtiti geeft alles in de trainingen en staat er op fysiek vlak beter voor dan vorig seizoen”, aldus Koeman, die evenwel wat minder genadig is voor Puig. “Riqui moet dingen verbeteren waar we over hebben gesproken tijdens de voorbereiding. Daar wijzen we tijdens de trainingen op. Hij is een middenvelder en daar staan er maar drie van op het veld. Een centrale middenvelder moet tegenwoordig heel compleet zijn, zowel met als zonder de bal. Dat geldt voor alle jonge spelers. En er is concurrentie, want er zijn heel goede middenvelders. Om kansen te krijgen, moet je heel goed zijn.”

Vorige week claimde Marca dat voorzitter Joan Laporta graag ziet dat Umtiti en Puig meer speeltijd krijgen. De verdediger en de middenvelder speelden dit seizoen allebei nog geen minuut voor Barcelona. Laporta zou begrip hebben getoond voor Umtiti in een gesprek tussen de clubleiding en de verdediger; Umtiti kampt al jarenlang met knieklachten en zei onder meer dat de medische staf van Barcelona er niet in geslaagd was om achter het hoe en waarom van zijn blessureleed te komen. Laporta zou ervan overtuigd zijn geraakt dat Umtiti een kans verdiende en dat de club wellicht tekortgeschoten was op de momenten dat de Fransman hulp nodig had. De preses zou met Koeman gaan praten om ervoor te zorgen dat hij meer begrip moet tonen voor de situatie van Umtiti, luidde de berichtgeving.

De situatie van Puig is wat anders. Een jaar geleden kreeg hij te horen dat hij op huurbasis mocht vertrekken bij Barcelona, maar hij bleef in het Camp Nou. Vervolgens speelde hij veertien competitieduels, waarvan twaalf als invaller. In de Spaanse kranten wordt al langere tijd geschreven over de relatie tussen Koeman en Puig, die problematisch zou zijn. In januari benadrukte Koeman al dat hij 'niets tegen' Puig heeft en dat herhaalt hij nu in het interview met Sport. Op basis van de berichtgeving lijkt duidelijk dat Laporta een zwak heeft voor spelers als Puig en Umtiti, maar vorige week maakte de voorzitter al duidelijk dat hij Koeman nooit heeft gevraagd om bepaalde spelers vaker te laten spelen.

"Ik heb de trainer nooit gevraagd om Puig en Umtiti vaker in te zetten. Het zou nergens op slaan om met de trainer te praten over zulke onderwerpen. Hij heeft meer technische kennis dan ik", maakte Laporta duidelijk in een interview met TV3. Ook AS vroeg Laporta naar de berichtgeving en specifiek naar Puig. "Ik heb nooit gezegd dat hij moet spelen. Ik heb misschien gezegd dat ik hem waardeer als speler, net als ik bijvoorbeeld Álex Collado waardeer, maar ik zal mijn trainer nooit onder druk zetten. Ik vraag de trainer weleens hoe spelers ervoor staan, want ik wil geen zelfopgeleide talenten kwijtraken.”