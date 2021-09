Samuel Umtiti barstte in tranen uit tijdens vergadering met Barcelona

Samuel Umtiti leek deze zomer op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar de 27-jarige verdediger staat tegen alle verwachtingen in toch nog onder contract. Umtiti verzette zich hevig tegen een gedwongen vertrek en wilde zelfs niet transfervrij vertrekken, ook al zou hij een jaarsalaris meekrijgen. Mundo Deportivo laat zaterdag een ander licht schijnen op de situatie van Umtiti, die door menig fan van Barcelona wordt verweten dat hij alleen niet wilde vertrekken omdat hij voor twaalf miljoen euro bruto op de loonlijst staat.

Umtiti liet het bestuur te allen tijde weten dat hij per se zijn contract met Barcelona tot medio 2023 wilde uitdienen. Hij vroeg zelfs om een onderhoud met de top van club en zo geschiedde, medio augustus. Voorzitter Joan Laporta, vice-president Rafa Yuste en technisch directeur Mateu Alemany luisterden aandachtig naar het verhaal van de verdediger, zo blikt de Catalaanse sportkrant terug. Laporta zette de Fransman meteen de duimschroeven aan en wees erop dat hij, ondanks dat hij zijn basisplaats was verloren en sinds 2018 amper meer had gespeeld, toch nog bij Barcelona wilde blijven en al helemaal nadat hij persoonlijk van Ronald Koeman had gehoord dat hij niet in de toekomstplannen voorkwam.

Umtiti liet zich echter ook niet onbetuigd en wees erop dat de medische staf van Barcelona er niet in geslaagd was om achter het hoe en waarom van zijn blessureleed te komen en dat de voorgestelde operatie aan de meniscus een risico was voor zijn knie. Een risico dat hij niet wilde lopen, zo gaf de verdediger aan. Umtiti legde vervolgens uit dat hij zelf naar een geschikte behandeling had gezocht en ook gevonden en dat zijn fysieke vooruitgang sindsdien met sprongen vooruit was gegaan, gebaseerd op onderzoeken en tests van Ramón Cugat. De zeer gerenommeerde kniespecialist wordt ook vaak door Barcelona zelf ingezet.

Mundo Deportivo schrijft dat Laporta, Yuste en Alemany aandachtig naar zijn verhaal luisterden en dat de voorzitter uiteindelijk zei dat hij de verdediger geloofde, dat hij ervan overtuigd was dat hij een kans verdiende en dat de club wellicht tekortgeschoten was op de momenten dat de Fransman hulp nodig was. Dat was volgens het dagblad het moment dat Umtiti in huilen uitbarstte, gezien de spanning aan het begin van de vergadering plus het feit dat iemand uiteindelijk zijn verhaal wilde geloven. Volgens Mundo Deportivo gaf Laporta aan dat hij met Koeman zou gaan praten om ervoor te zorgen dat hij meer begrip moet tonen voor de situatie van de verdediger.

De vraag is of Koeman daadwerkelijk beroep gaat doen op Umtiti, daar hij over Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo en Clément Lenglet beschikt. Desnoods kan ook Frenkie de Jong nog centraal achterin spelen. Umtiti kampt al drie jaar lang met klachten aan zijn linkerknie en kreeg vorig seizoen ogenschijnlijk alleen speeltijd omdat Koeman vaak geen alternatieven had. Zijn optreden tegen Granada maakte zijn situatie er niet beter op. Een zege had het team van Koeman aan kop van LaLiga kunnen brengen, maar twee misstappen van de Fransman lieten het duel in een 1-2 nederlaag eindigen, waarna het verval werd ingezet. Umtiti speelde dit seizoen nog geen minuut voor de Catalanen.