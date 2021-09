Myron Boadu: ‘Dat vonden ze mooi, waardoor ik meteen lekker in de groep lag’

Vrijdag, 3 september 2021 om 21:42 • Mart van Mourik

Myron Boadu heeft een inkijkje gegeven in zijn leven in Monaco. Sinds hij begin augustus aankwam in de Côte d’Azur beleefde hij een stormachtige tijd, waarin hij zeker op het veld nog niet het onderste uit de kan heeft gehaald. Ook buiten de lijnen was het niet makkelijk voor de spits om te aarden, zo geeft hij te kennen in een openhartig gesprek met De Telegraaf. “Ik kende de jongens natuurlijk niet en moest een liedje zingen. Dat zijn niet de leukste dingen”, vertelt Boadu.

De aanvaller maakte in augustus de overstap van AZ naar AS Monaco, waar hij zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract. Hoewel het een mooie stap is, heeft Boadu lang in dubio gezeten over zijn toekomst. “Het heeft me natuurlijk enorm bezig gehouden; iedere seconde van de dag. Ik dacht: blijf ik nog een jaar om 20 goals te maken of ga ik mezelf uitdagen? Stap ik uit mijn comfortzone en ga ik naar Monaco om daar een grote speler te worden? Ik denk dat ik deze stap nodig heb en koos voor het laatste”, erkent de twintigjarige spits.

Bij aankomst in Zuid-Frankrijk was ook de ontgroening in de kleedkamer een moment waar hij tegenop zag, maar uiteindelijk is hij goed ontvangen in de spelersgroep. “Ik kende de jongens natuurlijk niet en moest een liedje zingen. Dat zijn niet de leukste dingen. Ik was zenuwachtig en heb voor een Nederlands liedje gekozen. Van rapper Frenna. Dat deed het goed en ze vonden het mooi, waardoor ik gelijk lekker in de groep lag. De jongens praten veel met mij, in het Engels nog. Als ik straks terug ben, ga ik Frans leren. Dat zie ik echt als een verrijking”, zegt Boadu, die veel familiebezoek kreeg in de eerste weken en inmiddels een Nederlandse vriendengroep heeft.

“Het is fantastisch dat hij zo dichtbij speelt, we wonen op twintig minuten rijden bij elkaar vandaan”, vertelt Boadu over Calvin Stengs, die bij OGC Nice onder contract staat. “Ik zie Cal bijna nog vaker dan bij AZ, haha. En Justin Kluivert en Pablo Rosario zitten nu ook bij Nice. We hebben het goed met zijn vieren”, besluit Boadu, die achteraf erg blij is met zijn keuze voor een avontuur bij de Monegasken en inmiddels een goede verstandhouding heeft opgebouwd met concurrent Wissam Ben Yedder.

“Ik wilde echte concurrentie hebben, want bij AZ speelde ik altijd. Ik kan veel leren van een fantastische voetballer als Ben Yedder. Een speler met wie ik voorin ook kan samenspelen. We gaan best veel met elkaar om. Hij is heel lief en helpt mij, dat vind ik mooi. Ik heb meegemaakt dat een spits mij niks gunde, maar zo is hij helemaal niet. Ikzelf trouwens ook niet. We hebben respect voor elkaar. Op de training wil ik laten zien dat ik de beste ben, maar daarbuiten moet alles normaal zijn”, aldus Boadu.