Maatregelen FIFA na oerwoudgeluiden richting Sterling en Bellingham

Vrijdag, 3 september 2021 om 12:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:17

De FIFA kondigt vrijdag maatregelen aan nadat Engelse spelers donderdagavond te maken kregen met racistische verwensingen van Hongaarse supporters. Volgens ITV klonken er vanuit de harde kern van de Hongaren oerwoudgeluiden in de richting van Raheem Sterling en Jude Bellingham. De Engelse ploeg wist in Boedapest met 0-4 te zegevieren, maar na afloop ging het voornamelijk over het steeds teruggkerende racisme tijdens duels van Engeland.

“De FIFA wijst elke vorm van racisme en geweld af en hanteert tegen dergelijk gedrag in de voetballerij een nultolerantie-standpunt“, zo valt vrijdag te lezen in een door de wereldvoetbalbond afgegeven verklaring. “De FIFA zal met gepaste maatregelen komen als het rapport over de wedstrijd tussen Hongarije en Engeland binnen is.“ De FIFA kreeg van de Engelse voetbalbond al snel het verzoek een onderzoek in te stellen naar de spreekkoren die donderdagavond vanaf de tribunes in Hongarije klonken.

“Het is bijzonder teleurstellend om meldingen van discriminerende uitlatingen naar onze spelers binnen te krijgen“, zo laat een woordvoerder van de FA weten. De Britse premier Boris Johnson is ook teleurgesteld en hij pleit voor zware straffen van de FIFA richting Hongarije. “Zodat dit soort schandalig gedrag voor eens en voor altijd uit het voetbal verwijderd kan worden. Het is volstrekt onacceptabel dat Engelse voetballers het slachtoffer werden van racisme in Hongarije“, schrijft de verbolgen Johnson op Twitter. Vanwege discriminerend gedrag tijdens enkele duels op het EK moet Hongarije de aankomende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder publiek afwerken. Het WK-kwalificatieduel met Engeland werd echter georganiseerd door de FIFA, waardoor er wel fans mochten worden toegelaten.

Engeland versloeg Hongarije donderdagavond door doelpunten van Sterling, Harry Kane, Harry Maguire en Declan Rice. De zichtbaar geëmotioneerde Sterling droeg zijn treffer op aan een onlangs overleden vriendin, Steffie Gregg. Rice deed na zijn doelpunt net of hij bier dronk uit een plastic beker die door Hongaarse supporters op het veld was gegooid.

