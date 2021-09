Besiktas neemt Miralem Pjanic over en maakt salaris bekend

Donderdag, 2 september 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

Miralem Pjanic speelt de rest van het seizoen voor Besiktas, zo maakt de regerend kampioen van Turkije bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder wordt door Barcelona voor de rest van het seizoen verhuurd. Daarmee worden de Catalanen verlost van een salarispost van 2,75 miljoen euro, want dat is het deel van het loon dat Besiktas overneemt, zo onthult de Turkse club.

Voor het financieel geplaagde Barcelona komt het tijdelijke vertrek van Pjanic als geroepen. De ervaren middenvelder, die een jaar geleden werd overgenomen van Juventus, stond voor acht miljoen euro per jaar op de loonlijst bij Barça, maar ging onlangs volgens RAC1 akkoord met een halvering van zijn salaris. Met het bedrag dat Besiktas nu overneemt zou Barça dit seizoen dan nog 'slechts' 1,25 miljoen euro kwijt zijn aan salaris voor Pjanic.

De transfermarkt in Turkije is in tegenstelling tot veel andere landen in Europa is nog zes dagen geopend, waardoor Pjanic naar Besiktas kon vertrekken. De Bosniër had dit seizoen geen uitzicht op speeltijd onder Ronald Koeman en kwam vorig seizoen tot dertig duels in alle competities. Hij maakte afgelopen weekeinde wel deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Getafe (2-1), omdat Koeman niets te klagen had over de professionaliteit van Pjanic.

Koeman zal hoe dan ook tevreden zijn over het feit dat zijn spelersgroep de voorbije dagen is geslonken. Emerson Royal, Ilaix Moriba en Rey Manaj vertrokken op de slotdag van de zomerse transfermarkt. Dat gold ook voor Antoine Griezmann, al kwam daar Luuk de Jong voor in de plaats. Pjanic keert in principe volgend jaar zomer terug in het Camp Nou, daar Besiktas geen optie tot koop heeft en de middenvelder nog een contract voor drie jaar heeft.