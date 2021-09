Cristiano Ronaldo loopt weg van interview na historische avond

Donderdag, 2 september 2021 om 07:05 • Yanick Vos

Cristiano Ronaldo schreef woensdagavond geschiedenis in het shirt van Portugal. Hij mag zich definitief de voetballer met de meeste interlandgoals aller tijden noemen. De 36-jarige aanvaller scoorde tweemaal in de wedstrijd tegen Ierland (2-1 winst) in het kader van de WK-kwalificatie en staat nu op 111 doelpunten in 180 interlands, waarmee hij voormalig wereldrecordhouder Ali Daei voorbij is. Na afloop stond Ronaldo Sky Sports te woord, maar vond hij het na twee vragen mooi geweest. Op Instagram reageerde Ronaldo vervolgens uitgebreider.

Op het EK eerder deze zomer evenaarde hij Ali Daei, die tussen 1993 en 2006 goed was voor 109 doelpunten in 149 interlands voor Iran. Tegen Ierland was Ronaldo twee keer trefzeker en leidde hij zijn land naar een 2-1 overwinning. Na de wedstrijd had de kersverse aanwinst van Manchester United weinig trek in een interview met Sky Sports. Het interview begon niet anders dan normaal. Ronaldo gaf aan blij te zijn met het record en kreeg vervolgens een vraag over zijn gemiste strafschop. “Dat hoort erbij. Soms scoor je, soms faal je”, aldus Ronaldo, die geen geduld had voor een derde vraag. Op het moment dat de verslaggever hem een vraag voorlegde, stak de international twee duimen op en liep hij weg.

?? "So happy, for the special moments that we have."



Cristiano Ronaldo described it as a 'special moment', after his record-breaking goals secured a 2-1 win for Portugal over Republic of Ireland ?? pic.twitter.com/O21ttiRxDf — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2021

Ronaldo ging op Instagram uitgebreider in op het record dat hij op zijn naam wist te schrijven. “Van alle records die ik in mijn carrière heb verbroken – gelukkig waren dat er een aantal – is deze erg speciaal voor mij en staat dit record zeker op de plank met prestaties waar ik heel trots op ben”, aldus Ronaldo tegenover zijn 336 miljoen volgers. “Allereerst omdat iedere keer dat ik mijn land vertegenwoordig, dat een speciaal moment is, omdat ik weet dat ik Portugal verdedig en de wereld laat zien uit welk hout Portugezen gesneden zijn. Ten tweede omdat toernooien van de nationale ploeg altijd een grote indruk op mij hebben gemaakt toen ik klein was, kijkend naar mijn idolen die speelden voor hun land op EK’s en WK’s.”

Het record maakt hem met name trots omdat hij zijn landgenoten blij kan maken, zo vertelt Ronaldo. “111 doelpunten voor Portugal betekenen 111 momenten zoals we die vandaag in de Algarve hebben ervaren. Momenten van wereldwijde eenheid en geluk voor miljoenen en miljoenen Portugezen over de hele wereld. Voor hen is elk offer het waard”, schrijft de Manchester United-aanvaller, die zich vervolgens richt tot de 52-jarige Ali Daei. “Hij legde de lat zo hoog, dat ik heb gedacht dat ik hem nooit zou inhalen.” Ronaldo sluit af met een dankwoord aan Portugal en geeft aan dat hij nog hongerig is om het record verder aan te scherpen. “Het tellen is nog niet afgelopen.”

Ronaldo maakte in augustus 2003 zijn debuut in het nationale elftal van Portugal. In zijn achtste interland, de met 1-2 verloren openingswedstrijd tegen Griekenland op het EK van 2004, maakte hij zijn eerste treffer. In de halve finale tegen Nederland (2-1 winst) volgde nummer twee. De eerste hattrick van Ronaldo vond in september 2013 plaats, in de 4-2 overwinning op Noord-Ierland in de kwalificatiefase voor het WK van 2014. In maart 2014 passeerde hij Pauleta (47 goals) als topscorer aller tijden van Portugal.

In november 2014 werd Ronaldo topscorer aller tijden van de kwalificatiefases voor een EK-toernooi en in juni 2018 betekende zijn goal tegen Marokko (1-0) op het WK zijn 85e interlandtreffer. Hij passeerde daarmee de Hongaar Ferenc Puskas als topscorer aller tijden voor een Europees land. In september 2020 groeide Ronaldo uit tot de eerste Europeaan ooit met minimaal honderd interlandtreffers.

Ronaldo, die afgelopen maand de overstap van Juventus naar Manchester United maakte, evenaarde Daei na zijn twee treffers in de EK-wedstrijd tegen Frankrijk (2-2). Dat waren doelpunt vier en vijf in de groepsfase. In de achtste finale tegen België kwam hij vervolgens niet tot scoren: 1-0 verlies.