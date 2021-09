FC Twente ziet Queensy Menig op het laatste moment vertrekken

Woensdag, 1 september 2021 om 18:12 • Jeroen van Poppel

FC Twente raakt Queensy Menig alsnog kwijt, zo weet TC Tubantia. De 26-jarige vleugelspits vertrekt naar Partizan Belgrado, zo zijn beide clubs woensdag akkoord gekomen. FC Twente houdt ongeveer 700.000 euro over aan de verkoop van Menig, die twee jaar geleden transfervrij werd aangetrokken.

Menig is woensdag in de Servische hoofdstad om medisch gekeurd te worden en zijn transfer te voltooien. De vleugelspits, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, werd in 2017 opgepikt door FC Nantes, maar zou nooit een minuut spelen voor de Fransen. Na verhuurperiodes bij Oldham Athletic en PEC Zwolle werd zijn contract in 2019 ontbonden, waarna FC Twente hem een kans gaf.

In zijn eerste jaar bij FC Twente moest Menig het doen met invalbeurten, maar afgelopen seizoen groeide hij uit tot een sleutelspeler in het elftal van Ron Jans. In totaal kwam hij tot 49 officiële wedstrijden, waarin hij 9 keer scoorde en 7 assists gaf. Opvallend genoeg liet Menig eerder deze zomer weten niet naar Partizan Belgrado te willen, maar nadat de club zich enkele dagen opnieuw meldde, bedacht hij zich.

Jan Streuer laat aan TC Tubantia weten waarom FC Twente bij het sluiten van de markt toch meewerkt aan het vertrek van Menig. "Ik wilde hem graag behouden, maar soms moet je ook kijken naar de financiële belangen van de club", zegt de technisch directeur.