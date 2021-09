Feyenoord wil duel verplaatsen: ‘KNVB geeft Ajax wel toestemming’

Woensdag, 1 september 2021 om 16:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:25

Feyenoord wil de thuiswedstrijd tegen Heracles verplaatsen, maar volgens De Telegraaf en het Algemeen Dagblad gaat de KNVB niet mee in die wens. De leiding van de Rotterdamse club pleit voor een nieuwe midweekse datum in december, terwijl de voetbalbond het duel alleen een dag wil vervroegen. Feyenoord zet in op verplaatsing van de ontmoeting met Heracles vanwege de start van de groepsfase van de Conference League.

Het bestuur van Feyenoord beroept zich op afspraken die zijn gemaakt met de KNVB over het meedenken met de Nederlandse clubs die in Europa actief zijn. De uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa in de Conference League staat gepland voor 14 september, slechts twee dagen na het thuisduel met Heracles. Feyenoord zou normaal gesproken op donderdag spelen, maar vanwege een Israëlische feestdag is de wedstrijd nu twee dagen eerder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wij willen om vele redenen niet op zaterdag spelen en hebben dat aangegeven bij de KNVB. We willen graag de wedstrijd verplaatsen naar een midweekse avond, bijvoorbeeld begin december“, laat een woordvoerder van Feyenoord weten aan het Algemeen Dagblad. “Daar zijn vele redenen voor, waar wij ook niks aan kunnen doen. Allereerst is de wedstrijd dus met twee dagen vervroegd. Ook is er sprake van een verlengde interlandperiode door de FIFA, waardoor een belangrijke speler als Luis Sinisterra op zaterdag 12 september nog niet beschikbaar is. Verder zijn er ook tal van andere (basis)spelers van ons nu actief bij diverse nationale elftallen.“

“Verder lijkt verplaatsing ons juist wegens de afgesproken bescherming van Europese clubs, waar vorige week helaas ook al geen uitvoering kon worden gegeven“, vervolgt de zegsman van Feyenoord. “De uitwedstrijd bij FC Utrecht uit bleef op last van de burgemeester helaas gewoon op 12.15 uur staan. We zien ook niet in waarom dit niet zou kunnen, aangezien de KNVB Ajax al wel toestemming heeft gegeven om de thuiswedstrijd tegen Willem II van zaterdag 4 december te verplaatsen naar een midweekse avond.“ De KNVB laat weten dat er een herziening plaatsvindt van het competitieprogramma. Feyenoord hoopt volgende week definitief uitsluitsel te krijgen.