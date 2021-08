‘Pjanic doet Barcelona handreiking en levert helft van zijn salaris in’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 15:35 • Rian Rosendaal

Het lijkt erop dat Miralem Pjanic en Samuel Umtiti voorlopig gewoon bij Barcelona blijven. RAC1 onthult op de slotdag van de transferwindow dat de middenvelder en de centrale verdediger aanblijven, al zal dat wel zijn tegen een gereduceerd salaris. Pjanic en Umtiti weigerden in een eerder stadium om hun contract te laten ontbinden, maar het duo gaat nu toch akkoord met vermindering van het jaarsalaris.

Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero gaat het jaarsalaris van Pjanic van acht miljoen naar vier miljoen euro, terwijl Umtiti in de nieuwe situatie vijf miljoen euro per jaar overhoudt bij Barcelona. Het tweetal volgt met de handreiking het voorbeeld van Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto, die eveneens akkoord gingen met salarisverlaging. Hiermee willen de spelers Barcelona helpen in deze financieel gezien lastige tijden.

Het leek er even op dat Pjanic in de slotfase van de transferperiode zou terugkeren bij Juventus. Onder meer de Italiaanse journalist Romeo Agresti en La Gazzetta dello Sport meldden dat Juventus hierover maandagavond een definitief besluit zou nemen. Het lijkt er nu echter op dat Pjanic ondanks zijn reserverol aan Barcelona verbonden blijft. De Bosnische middenvelder ligt in het Camp Nou vast tot 2024. Pjanic hoeft onder trainer Ronald Koeman overigens niet te rekenen op een basisplaats.

SER Catalunya bracht vorige week al naar buiten dat Barcelona en Umtiti de samenwerking een vervolg zouden geven. Eerder meldde Sport nog dat Umtiti op de nominatie stond om de Catalanen tussentijds te verlaten. Er werd zelfs gerept over ontslag voor de 27-jarige mandekker, wat nu geen optie meer lijkt te zijn. De Franse verdediger heeft in Barcelona een contract tot medio 2023, al is hij net als Pjanic geen basisspeler onder Koeman.