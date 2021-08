Juventus neemt maandagavond besluit over terughalen Pjanic

Maandag, 30 augustus 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:33

Miralem Pjanic keert in de slotfase van de zomerse transferperiode wellicht op huurbasis terug bij Juventus. Onder meer de Italiaanse journalist Romeo Agresti en La Gazzetta dello Sport brengen maandag naar buiten dat de Juventus-leiding hierover maandagavond een definitief besluit neemt. Er is inmiddels al verschillende keren contact geweest tussen Juventus en het management van Pjanic, die in het Camp Nou vastligt tot medio 2024.

Pjanic zat zondag tegen Getafe (2-1 overwinning) nog wel op de bank bij Barcelona, al gunde trainer Ronald Koeman de Bosnische middenvelder geen speeltijd. Volgens Mundo Deportivo is Barcelona zelfs bereid om de helft van het salaris van Pjanic door te blijven betalen, om zo zijn vertrek bij de club te bespoedigen. De bankzitter werd ook gevolgd door Napoli, Fiorentina en AS Roma, maar Juventus lijkt de beste papieren te hebben om zaken te doen met Barcelona.

De inmiddels 31-jarige middenvelder was medio 2020 onderdeal van een ruildeal tussen Juventus en Barcelona. De routinier vertrok richting Spanje, terwijl Arthur Melo naar Turijn verkaste. Zijn eerste seizoen in Barcelona verliep echter moeizaam, mede door de niet al te beste werkrelatie met Koeman. Pjanic trok in maart hierover al aan de bel. “Ik wil Koeman vragen om me twee of drie wedstrijden op te stellen, zodat ik mijn spel kan laten zien. Ik wil de club helpen om dit seizoen de dubbel te winnen, ik zal nooit opgeven”, sprak Pjanic. Onze meldde vervolgens dat Koeman daarop een reprimande had uitgedeeld en de middenvelder deze zomer wilde gaan lozen.

Het is geen geheim dat Barcelona Pjanic graag wil slijten. Niet alleen drukt hij met zijn salaris zwaar op de begroting, maar er is tevens nog weinig afgeschreven op zijn transfersom. De ruildeal die Arthur Melo een jaar geleden de omgekeerde weg naar Juventus deed bewandelen is bij Barcelona de boeken in gegaan met een waarde van zestig miljoen euro. Pjanic speelde tussen 2016 en 2020 ook al voor Juventus en krijgt bij een definitieve terugkeer weer te maken met Massimiliano Allegri als coach. De trainer haalde eerder Moise Kean al binnen als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Cristiano Ronaldo.