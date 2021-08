Deal Tagliafico ‘vrijwel onmogelijk’; Ajax-vertrek Neres ver weg

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 13:02 • Yanick Vos

Nicolás Tagliafico en David Neres blijven mogelijk toch bij Ajax. West Ham United was bereid om de transfersom van twaalf miljoen euro voor Tagliafico te betalen en deed de Argentijns international een vierjarig voorstel. De linksback weigerde en sindsdien is het stil gebleven vanuit Londen, zo meldt De Telegraaf. In het geval van Neres lijkt Ajax zijn hand te hebben overspeeld, zo klinkt het.

Tagliafico verblijft momenteel in Venezuela met de nationale ploeg van Argentinie. Zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper kan vanwege coronamaatregelen Londen niet in, wat volgens de krant een deal in de sloturen van de transferwindow vrijwel onmogelijk maakt. Schlieper hoopt echter nog wel op wat beweging vanuit West Ham. Afgaand op berichtgeving vanuit Engeland is de kans klein dat de Premier League-club met een nieuw voorstel komt. Wellicht dat een verhuur uitkomst kan bieden, aldus De Telegraaf.

Ajax maakte er deze transferperiode geen geheim van dat Neres mag vertrekken. Met de komst van Steven Berghuis en Mohamed Daramay haalde directeur voetbalzaken Marc Overmars immers twee nieuwe buitenspelers in huis. Vorige week waren een Italiaanse en een Duitse topclub concreet voor de Braziliaans international. Ajax houdt echter vast aan een transfersom van circa 25 miljoen euro, daar waar de club eerder 30 miljoen vroeg. Neres lijkt alleen nog te vertrekken als een club hem wil huren, met eventueel een verplichte optie tot koop, tenzij een club in de sloturen van de transferwindow zich alsnog meldt met een bod.