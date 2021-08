Derksen merkt ‘klap in het gezicht’ bij Ajax op: ‘Hij is heel erg geschrokken’

Maandag, 30 augustus 2021 om 22:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:24

Johan Derksen denkt dat Antony de concurrentiestrijd op de rechtsbuitenpositie bij Ajax gaat winnen van Steven Berghuis. In het duel tussen Ajax en Vitesse (5-0) kreeg de Braziliaan een basisplek op de rechtervleugel, en volgens de analist gaat dat Berghuis niet in de koude kleren zitten. Maandagavond oppert Derksen tijdens Veronica Inside dat Antony de voorkeur moet krijgen boven de voormalig Feyenoorder, die volgens de analyticus ‘niet lekker in zijn vel zit’ na zijn reserverol.

“Wie die concurrentiestrijd gaat winnen? Antony”, zegt Derksen stellig. “In deze vorm heeft hij gewoon meer kwaliteiten dan Berghuis. Aan Antony heb je veel meer, want Berghuis is heel voorspelbaar.” Hans Kraay junior kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega en ziet met name één specifiek voordeel bij Antony in vergelijking tot de Nederlander. “Hij was heel giftig. Wat hij vooral heeft ten opzichte van Berghuis, is een ‘versnellinkje’. Hij kan zowel binnendoor als buitenom”, aldus de analyticus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat Berghuis gister heel erg geschrokken is”, gaat Derksen verder. “Ik was weliswaar een sterspeler bij Feyenoord, maar ik heb hier een hele andere status, zo zal zijn conclusie zijn. Toen Antony scoorde werd Berghuis gefilmd. Hij ging toen heel gemaakt applaudisseren met frisse tegenzin, maar die jongen zit niet goed in zijn vel: dit is hij namelijk niet gewend. Als je 29 bent, dan heb je geen zin meer om wisselspeler te zijn. Bij welke club dan ook.”

“Kijk, Berghuis is een vrij gevoelige, emotionele jongen. Hij komt dan bij Ajax en ziet zichzelf niet in de basis staan. Ik denk dat het een geweldige klap in zijn gezicht is. Bij Feyenoord hebben ze uiteraard weer leedvermaak, want zo gaat dat. En dat vindt die jongen niet leuk en hij gaat daar niet beter van voetballen. Aan Antony zag je duidelijk dat hij dacht: ik ben verdomme kampioen geworden op de Olympische Spelen, en mij ga je niet uit de basis spelen”, besluit Derksen.

Erik ten Hag was na de klinkende zege lyrisch over het optreden van Antony. “Hij speelde zijn verdedigers helemaal zoek. Samen met Mazraoui heeft hij het echt ontzettend goed uitgespeeld”, zei de trainer van Ajax voor de camera van ESPN. Tevens gaf hij te kennen niet met Berghuis gesproken te hebben over zijn reserverol. “Dat kun je niet voor iedere wedstrijd doen. De spelers moeten beseffen dat ze op drie podia actief zijn. Je hebt niet alleen de eerste elf spelers nodig, maar iedereen. Anders raak je opgebrand in het voorjaar. Tactisch, maar ook qua blessures heb je een brede selectie nodig om zaken in te vullen. Met een brede selectie kun je het per wedstrijd invullen. Vandaag koos ik dus voor Antony.”