Brandley Kuwas speelt door transfer dit seizoen in Conference League

Maandag, 30 augustus 2021 om 17:22 • Rian Rosendaal

Brandley Kuwas vervolgt zijn loopbaan bij Maccabi Tel Aviv, zo weet Voetbal International maandag te onthullen. Sports meldt zelfs dat de 28-jarige aanvaller van Al-Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten reeds in Israël is geland voor de medische keuring en om de transfer af te landen. Met Maccabi Tel Aviv komt Kuwas dit seizoen uit in de Conference League.

De nummer twee van het afgelopen seizoen, tevens winnaar van de nationale beker, komt in het derde Europese clubtoernooi in de poulefase uit tegen Alashkert, HJK Helsinki en LASK. Maccabi Tel Aviv staat momenteel onder leiding van de Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Kuwas gaat tekenen en wanneer hij zijn debuut zal maken voor zijn nieuwe werkgever.

Kuwas was in januari van dit jaar in een uitzichtloze situatie beland bij Al-Nasr. Het Al-Jazira van trainer Marcel Keizer besloot daarop om de aanvaller op huurbasis binnen te halen voor de rest van het seizoen. Kuwas moest min of meer vertrekken bij Al-Nasr omdat de club uit Dubai de limiet wat betreft het aantal buitenlandse spelers inmiddels had bereikt. Op huurbasis kwam Kuwas tot een totaal van drie doelpunten in twaalf wedstrijden.

De aanwinst van Maccabi Tel Aviv kwam in zijn jeugdjaren enige tijd uit voor AZ. Zijn profloopbaan echter begon serieuze vormen aan te nemen bij FC Volendam. Nadien speelde Kuwas in Nederland ook nog voor Excelsior en Heracles Almelo. In de zomer van 2019 volgde bij Al-Nasr zijn eerste avontuur in het buitenland.