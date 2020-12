Pjanic mort nu al onder Koeman: ‘Ik weet niet wat ik nog meer moet doen’

Het huwelijk tussen Miralem Pjanic en Barcelona is nog geen gelukkige gebleken. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Juventus, maar hoeft in Spanje vooralsnog niet te rekenen op een basisplek in het elftal van trainer Ronald Koeman. Het leidt tot enig onbegrip bij de international van Bosnië en Herzegovina, die dinsdagavond in de Champions League zijn Italiaanse oud-werkgever treft. “Juventus is in mijn hart gebleven.”

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Pjanic zijn persoonlijke situatie bij Barcelona niet te begrijpen. Pjanic viel dit seizoen in LaLiga vijf keer in en stond slechts één keer in de basis, op bezoek bij Atlético Madrid (1-0 verlies). De Bosniër had zijn overstap naar Barcelona heel anders voorgesteld. “Ik snap de reden van deze situatie niet. Ik ben niet tevreden omdat ik meer wil spelen en weet dat ik meer kan geven. Ik ben er altijd klaar voor.”

Pjanic speelde de afgelopen negen seizoenen in de Serie A voor achtereenvolgens AS Roma en Juventus. Bij beide clubs gold de Bosniër als een vaste waarde en dus is het voor de middenvelder lastig te verkroppen dat Koeman hem regelmatig op de bank houdt. “Ik kan niet tevreden zijn met de manier waarop het gaat. Tijdens mijn carrière heb ik het nooit geaccepteerd om niet te spelen en dat doe ik nu ook niet. Ik train goed en wacht op mijn kans, ik weet niet wat ik nog meer moet doen.”

De bankzitter is openhartig in het interview met de Italiaanse sportkrant en laat weten soms te verlangen naar zijn tijd in Italië. “Ik heb bij beide clubs een geweldige tijd gehad. Ik heb belangrijke seizoenen gespeeld en mis het eerlijk gezegd.” Ondanks zijn rol als bankzitter is Pjanic niet van plan om nu al de handdoek te gooien. “Ik speel bij de grootste club ter wereld en wilde het proberen. Ik ben tevreden met de club en mijn teamgenoten.”

Voor Pjanic wordt het duel met Juventus een weerzien met veel oude bekenden, zoals dat eind oktober in Turijn ook het geval was. Die wedstrijd werd met 0-2 gewonnen en leverde voor Pjanic de volle negentig minuten op. “Juventus is in mijn hart gebleven en ik volg ze wanneer ik kan. De loting maakte me blij. Het was jammer dat ik niet voor de fans kon spelen in Turijn. Ik wens Juventus het beste, maar morgen willen wij winnen.”