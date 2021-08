Hyballa slaat terug: ‘Het was echt kapotmaken, er was elke keer wat nieuws’

De kortstondige periode van Peter Hyballa als hoofdtrainer van Esbjerg fB verliep nogal tumultueus. De coach kreeg het verwijt dat hij aan bodyshaming deed, terwijl er ook klachten waren over zijn manier van tegen spelers praten. In een open brief in Ekstra Bladet spraken de spelers van Esbjerg hun 'sterke wantrouwen' tegen Hyballa en zijn technische staf uit. De vertrokken coach krijgt zondagochtend bij ESPN de kans om zijn kant van het verhaal te doen.

"Ik heb het eerst niet serieus genomen", verklaart Hyballa in Goedemorgen Eredivisie. "Ik heb dit of dat gezegd, maar ik heb niet geslagen of zoiets. Ik heb een coachingsstijl die een beetje cynisch en ironisch is, dat is mijn stijl. En als je soms de grote trainers ziet. Diego Simeone zou dan vijfhonderd jaar gevangenisstraf moeten krijgen. Dat de Deense vakbond erbij werd gehaald, was voor mij al de eerste vertrouwensbreuk. Ik vind altijd dat als een speler een probleem heeft met een trainer, kom dan naar de trainer en zeg eventjes wat je wil."

"Ik heb ook met de spelers gesproken en gezegd: 'Luister, ik kan rustiger gaan doen ofzo'. Ik ben een intelligente man, daar heb ik geen problemen mee. 'Ja trainer, we moeten dan aan jou aanpassen, enzo enzo enzo'. En toen was het eigenlijk al goed. We spelen 1-1 in de eerste wedstrijd, met pressingvoetbal in de tweede helft. En dan twee dagen later komt deze open brief. Ik denk niet dat de spelers die brief hebben geschreven, ze hebben wat met de vakbond samen gedaan. Er kwam een brief aan de krant. Dan denk ik: Tja, jongens. En dat was voor mij de tijd om te zeggen: 'Daar heb ik geen zin in'. Er was geen vertrouwen meer met de spelers."

"Jij hebt dus de spelers kansen genoeg gegeven om het tegen jou te zeggen, dus jij vindt het eigenlijk achterbakse hondenkoppen", haakt Hans Kraay junior in. "Ja absoluut, ik vind het totaal achterbaks", antwoordt Hyballa. "Daar heb ik echt een probleem mee, dat is echt niks voor mij. Omdat mijn karakter niet zo is. Maar ik weet ook dat in deze kutbusiness voetbal je dat heel vaak hebt. Maar ook die 21 spelers waren eigenlijk niet tegen mij. Je hebt in elk team een paar rotte appels, die vinden de trainer niet leuk. En ik moet ook zeggen dat bij Esbjerg daarvoor ook al twee trainers eruit waren geknald door de spelers. Het is een beetje een methode."

Hyballa zet daarnaast vraagtekens bij de rol van de 'boulevardmedia'. "Ik kan mij niet tegen lucht verdedigen", vervolgt de clubloze coach. "Het was echt kapotmaken. Ik heb iedere dag gedacht: Dat kan toch niet niet waar. Om de drie dagen had ik weer wat nieuws gedaan. Maar voor mij was het een heel normale manier van coachen. Maar je kunt vandaag de dag niks meer zeggen over kleur, religie, homoseksuelen, heteroseksuelen, en dit en dit en dit. Dat accepteer ik ook allemaal", aldus Hyballa.