Willian verlaat Arsenal na zes dagen onderhandelen met nieuwe club

Zondag, 29 augustus 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:16

Willian verlaat Arsenal en gaat aan de slag bij Corinthians. Transferexpert Fabrizio Romano maakt melding van een akkoord tussen de Braziliaanse club en de 33-jarige vleugelaanvaller ‘na zes dagen te hebben onderhandeld’. De Braziliaan keert transfervrij terug naar zijn vaderland, daar Arsenal kiest voor een transfervrije aftocht van de grootverdiener.

Willian ondertekende een jaar geleden een contract voor liefst drie seizoenen met Arsenal, na een verblijf van zeven seizoenen bij stadgenoot Chelsea. De Braziliaan was graag langer op Stamford Bridge gebleven, maar hij wilde een meerjarig contract en de clubleiding van Chelsea zag het niet zitten om een dertiger nog een langdurig contract te geven. Arsenal was wel daartoe bereid.

In elk van zijn laatste vijf seizoenen bij Chelsea eindigde Willian qua doelpunten en assists in totaal rond de twintig, maar bij Arsenal deelde hij in de sportieve malaise. In zijn 37 duels in alle competities kwam hij niet verder dan 1 schamel doelpunt en 7 assists. En dat terwijl hij in zijn debuut tegen Fulham (0-3) meteen goed was geweest voor twee assists.

“Het was een zeer moeilijk begin, afgezien van de eerste wedstrijd tegen Fulham”, vertelde Willian in maart van dit jaar. “Na die wedstrijd volgde een slechte periode, ook voor mezelf. Ik denk dat het de zwaarste tijd in mijn loopbaan was.” Willian speelde dit seizoen geen minuut voor Arsenal en drukte met zijn salaris ook stevig op de begroting van de Londenaren.

Romano schrijft dat het papierwerk met Corinthians maandag zal worden ondertekend en dat Willian vervolgens naar Brazilië zal afreizen. De aanvaller startte zijn professionele loopbaan bij de club uit São Paulo en speelde 41 duels in de hoofdmacht alvorens hij medio 2007 voor een bedrag van veertien miljoen euro aan Shakhtar Donetsk werd verkocht. De ploeg van trainer Sylvinho neemt momenteel bijna halverwege de competitie een zesde plaats in.