Bruno Fernandes verschaft Erik ten Hag in blessuretijd weer wat lucht

Zaterdag, 4 november 2023 om 15:28 • Sam Vreeswijk

Manchester United heeft zaterdagmiddag op de valreep weten te winnen van Fulham. Vlak voor tijd bezorgde Bruno Fernandes the Mancunians een overwinning op bezoek bij Fulham: 0-1. Daarmee bezorgde hij zijn geplaagde manager Erik ten Hag weer wat lucht. Door de zege klimt United voorlopig naar de zesde plek van de Premier League, terwijl Fulham veertiende staat.

De bezoekers begonnen de wedstrijd met liefst zes andere spelers dan afgelopen woensdag, toen het EFL Cup-duel met Newcastle United met 0-3 werd verloren. Zo werd de geblesseerde Casemiro vervangen door Scott McTominay en kreeg Christian Eriksen de voorkeur boven Mason Mount. André Onana en Antony begonnen wel opnieuw in de basis. Verder moest Ten Hag het doen zonder Marcus Rashford, die kampte met een beenblessure. Fulham begon met voormalig Ajacied Calvin Bassey in de verdediging, terwijl ex-PSV’er Carlos Vinícius op de bank zat.

Man United begon nog redelijk aan het duel, en leek na acht minuten zelfs op voorsprong te komen. Een vrije trap van Eriksen werd voorgegeven door Alejandro Garnacho, waarna McTominay klaarstond om binnen te tikken. Na inmenging van de VAR werd de treffer echter afgekeurd, omdat er sprake was geweest van buitenspel.

Naarmate de eerste helft vorderde, was het echter Fulham dat steeds meer het initiatief nam. Zo bracht André Onana redding op een schot van Harry Wilson, ging een poging van Willian naast via Aaron Wan-Bissaka en schoten even later ook Alex Iwobi en opnieuw Willian naast. The Red Devils kwamen voor de rust niet meer verder dan een geplaatst schot van Fernandes, dat vrij eenvoudig werd gepakt door doelman Bernd Leno.

Na rust was het Fulham dat opnieuw domineerde. Rond de zestigste minuut werd het doel van Onana meermaals onder vuur genomen, maar Willian, Wilson, João Palhinha, Bassey en Rodrigo Muniz wisten allemaal niet te scoren. Dat was voor een deel ook te danken aan Onana, die een aantal fraaie reddingen in huis had.

Man United kwam halverwege de tweede helft weer iets beter in de wedstrijd, en werd zowaar even gevaarlijk: invaller Facundo Pellistri probeerde het met links in de korte hoek, maar Leno bracht redding. Ook in de fase daarna was United nog enkele keren dreigend. Leno redde bijvoorbeeld op een vrije trap van Fernandes en een omhaal van Anthony Martial ging net naast.

Het duel leek te gaan eindigen hoe het begon: met de brilstand. Maar vlak voor tijd besliste Fernandes anders. Hij haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en verschalkte daarmee Leno in de uiterste hoek: 0-1. Dat bleek ook de eindstand.