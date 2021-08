Juventus haalt Moise Kean als opvolger van Cristiano Ronaldo

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 14:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:13

Juventus en Everton hebben overeenstemming bereikt over Moise Kean, zo melden transferexpert Fabrizio Romano en diverse Italiaanse media zaterdagmiddag. De aanvaller van 21 jaar wordt dit seizoen gehuurd door de Italiaanse topclub, die vervolgens een verplichte optie tot koop heeft. Volgens Romano gaat het in totaal om een bedrag van twintig miljoen euro. Kean en Juventus hebben al een persoonlijk akkoord over een contract voor vijf seizoenen.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Manchester United wilde Juventus zich nog met een aanvaller versterken en de keuze is op Kean gevallen. De aanvaller werd in 2019 nog voor ruim dertig miljoen euro verkocht aan Everton, dat de Italiaan vorig seizoen op huurbasis bij Paris Saint-Germain stalde. De Fransen wilden hem langer huren, maar daar ging Everton niet mee akkoord. De Merseyside-club ging wél akkoord met het voorstel van Juventus om een verplichte optie tot koop toe te voegen.

Trainer Massimiliano Allegri werkte eerder met Kean samen en gaf het bestuur van Juventus groen licht voor zijn komst. Ook de namen van Eden Hazard, Mauro Icardi en Pierre-Emerick Aubameyang vielen, maar volgens Romano is er tussen de respectievelijke werkgevers en Juventus geen enkel contact geweest. De Turijnse club gaat zich nu focussen op het verlengen van het aflopende contract van Argentijns international Paulo Dybala. "Alle partijen hebben daar vertrouwen in."

Kean kwam in zijn eerste periode in Turijn tot 8 treffers in 21 duels in alle competities. In het tenue van Everton kon de aanvaller nimmer aan de verwachtingen voldoen: 4 schamele treffers in 39 officiële duels van the Toffees. Bij PSG daarentegen voelde de nog altijd jonge aanvaller zich meer op zijn gemak en kwam de Italiaans international tot 17 goals in 41 duels in alle competities. Kean zal vandaag in Turijn arriveren en zondagmorgen een medische keuring ondergaan.