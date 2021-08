Kieft: ‘Bij Ajax kan je als trainer niet met dit soort zwakke teksten aankomen’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 20:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:31

Wim Kieft merkt 'een mate van verzadiging' bij Ajax. In zijn column voor De Telegraaf uit Kieft zijn zorgen over een verkeerde instelling die zou domineren in Amsterdam; hij roept trainer Erik ten Hag op om, samen met de 'leidende spelers', het voortouw te nemen om voor verandering te zorgen. Voorlopig is Kieft echter niet te spreken over de wijze waarop Ten Hag spreekt over de voorbereiding en de eerste weken van het nieuwe seizoen.

Ten Hag sprak de afgelopen tijd van een 'vierfasenvoorbereiding'. In zijn optiek begon de eerste fase bij de start van de voorbereiding, startte de tweede fase tijdens het trainingskamp in De Lutte, begon de derde fase toen de internationals van Oranje aansloten na het EK en de vierde fase toen Edson Álvarez en Antony terugkeerden van vakantie. Laatstgenoemde maakte zondag tegen FC Twente (1-1) zijn eerste minuten van het seizoen. Ten Hag sprak een maand geleden de ambitie uit om er 'half september te staan'. Op 14 of 15 september speelt Ajax de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.

"Hij praat over een vierfasenvoorbereiding, over spelers die later terugkomen van vakantie of interlandverplichtingen en over spelers die dan weer moeten wennen aan het Ajax-systeem. In die gevallen gaat het bijna altijd om spelers die langer bij Ajax spelen, vaak de betere spelers, want international", stipt Kieft aan. "Zulke gasten weet heus wel wat van ze wordt verlangd bij Ajax. Of speelt Ajax een systeem wat uniek is in de hele wereld en wat je na een paar weken bent verleerd? Nee, natuurlijk niet. Echt flauwekul. Bij Ajax kan je als trainer niet met dit soort zwakke teksten aankomen. Bij Ajax moet je er vanaf dag 1 staan", maakt de oud-voetballer duidelijk.

"Alleen staat het huidige Ajax er gewoonweg niet. Ondanks dat iedereen beschikbaar is. De scherpte ontbreekt. Dat zag je trouwens niet alleen zondag tegen FC Twente, maar ondanks de ruime overwinning ook tegen NEC en tegen PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal." Kieft signaleert 'voldoende kwaliteit' in Amsterdam, maar vindt het spel 'mat' en merkt 'een mate van verzadiging'. "Of spelers denken het karwei te kunnen klaren met twee vingers in de neus. Zo’n instelling is het begin van het eind. Ten Hag zal als coach samen met de leidende spelers het voortouw moeten nemen om dit niet te laten gebeuren. Helemaal met PSV als een hongerige achtervolger in je kielzog."