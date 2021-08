Erik ten Hag wacht mogelijke transfer bij Ajax af: ‘Hij hoort er ook bij’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 07:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:54

Erik ten Hag weet niet of hij ook vanaf 1 september nog over David Neres kan beschikken. Ajax versterkte zich deze zomer met Steven Berghuis en Mohamed Daramy en daarnaast heeft Ten Hag ook de beschikking over een landgenoot van Neres, Antony. De trainer denkt dat de 24-jarige Braziliaan nog van waarde kan zijn, al gaat hij niet voor een transfer liggen.

“Daar kan ik geen antwoord op geven”, antwoordt Ten Hag op de vraag of Neres na 1 september nog deel uitmaakt van de selectie van Ajax. “Ik denk dat wij een goede selectie hebben die nu moet groeien. We zijn eindelijk compleet en daar hoort David Neres ook bij. Ik ben heel erg tevreden met wat hij de laatste weken laat zien en ik hoop dat hij dit doorzet.”

Ten Hag gaat niet voor een mogelijke uitgaande transfer van Neres liggen. “We hebben zoveel aanvallers”, vertelt de trainer aan Voetbal International. “Je moet kijken of er voor alle spelers perspectief is. Maar dat hij ontzettend van waarde kan zijn, is ook duidelijk. Dat hebben we in heel veel wedstrijden kunnen zien.”

“Ik heb op mijn netvlies nog de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur”, doelt hij op de halve finale van de Champions League in 2018/19. “Europees heeft hij ontzettend belangrijke wedstrijden voor Ajax gespeeld. Een continue dreiging voor de tegenstander.” Volgens UOL Esporte heeft Olympique Lyon in Amsterdam geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Neres. Ajax zet in op een bedrag van 25 miljoen euro.

“Een vertrek van spelers als David Neres en André Onana is logisch”, zo zei directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder tegenover het weekblad. “Spelers die bij ons al vier en vijf jaar spelen. Dan brengen we hen verder, zijn ze klaar voor de volgende stap.” Met een vermeende vraagprijs van 25 miljoen euro is Ajax al een groot stuk gezakt ten opzichte van een aantal jaar geleden. "Hij kon tweeënhalf jaar geleden naar China, voor meer dan veertig miljoen euro, maar daar heb ik totaal geen spijt van", zo zei Overmars eind juli.

“Dat heeft ons namelijk ook dat prachtjaar gebracht. Hij maakte de beslissende goal tegen PSV, maakte tegen Real Madrid en Juventus belangrijke goals. Dat was niet gebeurd als we hem in december hadden verkocht. Als het nu x bedrag minder wordt, dan zij dat zo. Wij gaan altijd voor het sportieve verhaal”, benadrukte de man die over de technische portefeuille in Amsterdam gaat.

Ajax betaalde verdeeld over verschillende termijnen uiteindelijk ongeveer 22 miljoen euro voor Neres, die in januari 2017 overkwam van São Paulo. Na een moeizaam eerste half jaar werd de Braziliaan een gewaardeerde basiskracht in Amsterdam. Neres kampte in 2019 met een zware knieblessure en afgelopen seizoen met een enkelblessure, maar is nu volledig hersteld. Hij staat op 43 goals en 39 assists in 161 wedstrijden voor de club. Bij Olympique Lyon zou Neres herenigd worden met trainer Peter Bosz, met wie hij een half jaar samenwerkte in de Johan Cruijff ArenA.