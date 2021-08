Zivkovic heeft twee opties bij eventuele terugkeer in de Eredivisie

Woensdag, 25 augustus 2021 om 15:34 • Rian Rosendaal

Richairo Zivkovic keert wellicht op korte termijn terugkeer in de Eredivisie. Volgens Voetbal International is de momenteel clubloze aanvaller op de radar verschenen van zowel sc Heerenveen als PEC Zwolle. De inmiddels 24-jarige Zivkovic is transfervrij op te halen door clubs na zijn vertrek bij het Chinese Changchun Yatai eerder dit jaar.

Zivkovic heeft meer ijzers in het vuur, want de aanvaller heeft naast Heerenveen en PEC recentelijk ook enkele gesprekken gevoerd met een aantal clubs uit het buitenland, waaronder Rode Ster Belgrado. Voetbal International verwacht dat Zivkovic binnen enkele dagen de knoop doorhakt wat betreft zijn nabije toekomst als speler. Het is niet bekend of zijn voorkeur uitgaat naar een terugkeer op de Nederlandse velden of een nieuw buitenlands avontuur.

Zivkovic tekende medio 2019 bij Changchun Yatai een contract tot 31 december 2021. Echter werd de samenwerking al in een eerder stadium stopgezet door beide partijen. De aanvaller werd door de club tussendoor uitgeleend aan Sheffield United en Guangzhou City FC. Eerder in zijn loopbaan droeg Zivkovic het shirt van achtereenvolgens FC Groningen, Ajax, FC Utrecht en KV Oostende.

Heerenveen zoekt al langer naar versterkingen voor de voorhoede, om zo de concurrentie voor Henk Veerman te vergroten. Sydney van Hooijdonk ruilde NAC Breda in voor Bologna, terwijl ook de komst van Kaj Sierhuis (Stade Reims) niet haalbaar bleek. PEC denkt aan Zivkovic omdat momenteel alleen de gehuurde Slobodan Tedic een optie is in de punt van de aanval.