Internazionale haalt voor dertig miljoen euro extra aanvallende kracht

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 21:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Internazionale staat op het punt om de tweede aanvallende versterking deze transferperiode te presenteren. I Nerazzurri zijn zo goed als akkoord met Lazio over Joaquín Correa, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 27-jarige Argentijn wordt eerst gehuurd en dan middels een verplichte optie tot koop voor ongeveer dertig miljoen euro definitief eigendom van Inter.

Bovenop het bedrag kan nog één miljoen euro aan bonussen komen. Over de bedragen zijn Inter en Lazio het eens, maar over andere voorwaarden wordt nog onderhandeld. Zo is nog onduidelijk in welke termijnen de Milanezen zullen betalen, welke voorwaarden er aan de bonus gekoppeld worden en op welk moment de verplichte optie tot koop geactiveerd moet worden. Dat zou na één of twee seizoenen kunnen zijn.

Inter haalt met Correa een zeer multifunctionele aanvallende versterking binnen. De Zuid-Amerikaan speelde de meeste wedstrijden in zijn carrière als schaduwspits, maar kan ook uit de voeten als linksbuiten, rechtsbuiten en centrumspits. Hij geldt al drie seizoenen lang als een van de dragende krachten van Lazio, dat hem in 2018 overnam van Sevilla. Correa staat op 117 officiële wedstrijden voor Lazio, waarin hij 30 goals en 18 assists produceerde.

Bij Internazionale wordt Correa mogelijk gezien als een van de opvolgers van Romelu Lukaku, die voor minimaal 115 miljoen euro aan Chelsea werd verkocht. Daarvoor nam Inter al snel de transfervrije Edin Dzeko over van AS Roma. Laatstgenoemde begon zaterdag uitstekend aan zijn termijn bij Inter door in de openingswedstrijd tegen Genoa (4-0 winst) te scoren. Inter versterkte zich verder met de rechtervleugelverdedigers Denzel Dumfries en Matteo Darmian, terwijl met Achraf Hakimi op die positie een andere sterspeler werd verkocht (aan Paris Saint-Germain).