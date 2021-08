Slaan van Edson Álvarez blijft voor discussie zorgen: ‘Wie bepaalt dat?’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 06:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:52

De actie van Edson Álvarez ten opzichte van Michal Sadílek in het competitieduel tussen FC Twente en Ajax (1-1) van afgelopen zondag blijft voer voor discussie. De middenvelder van Ajax gaf zijn tegenstander een tik op het achterhoofd, buiten het zicht van arbiter Dennis Higler. VAR Jochem Kamphuis besloot niet in te grijpen en Higler vond het na afloop voor de camera's van ESPN 'meer een duw' en bleef erbij dat het 'absoluut geen rode kaart' had moeten zijn. Voormalig arbiter Mario van der Ende hekelt de gradaties inzake dergelijke beslissingen en ook het gebrek aan uniformiteit binnen de KNVB. “Slaan is slaan, zo zou het moeten zijn. Klaar.”

De regels schrijven grofweg voor dat een speler die slaat 'zich schuldig maakt aan een gewelddadige handeling, tenzij de hoeveelheid kracht die werd gebruikt verwaarloosbaar is'. Scheidsrechterscoördinator Reinold Wiedemeijer wees er zondagavond bij ESPN op dat de tik van Álvarez 'geen gewelddadige impact’ had en dat de VAR bij hooguit een gele kaart niet ingrijpt, al zei hij vervolgens ook dat 'er genoeg scheidsrechters en VAR's zijn die wel ingrijpen en rood trekken'. “Dat verbaasde me nog meer dan de beslissing zelf”, vertelt Van der Ende dinsdag in het Algemeen Dagblad. “Kom op.”

“Dit geeft wel aan dat er van uniformiteit geen sprake is. Het is te gek voor woorden dat je dit in een KNVB-pak kunt roepen.” Van der Ende vindt het gek dat er tegenwoordig in gradaties wordt gesproken als een speler een andere speler slaat. “Straks gaan we ons nog afvragen of het wel hard of zacht genoeg is. Dat we bij een harde jongen zeggen: 'Ach, die kan dit wel hebben'. Hij slaat hem gewoon op zijn achterhoofd en dat hoort niet thuis op een voetbalveld. Dat ziet ieder weldenkend mens.”

De spelregel is afkomstig van de IFAB (internationale scheidsrechterscommissie) en staat niet alleen in Nederland op deze manier opgeschreven. Volgens Van der Ende zorgt het er alleen maar voor krompraat en een grijs gebied. “Spelregels zijn er toch om duidelijkheid te geven? Ik hou niet van termen als 'de geest van de wedstrijd' of 'grijs gebied'. Nee, ik wil dat de spelregels toegepast worden. Ik denk dat Higler en Wiedemeijer zich nog wel even achter de oren krabben na hun interviews.”

Van der Ende vindt dat Wiedemeijer, die verantwoordelijk is voor het verduidelijken van de spelregels, niet kan zeggen dat andere scheidsrechters in een dergelijk geval wel rood getrokken zouden hebben. “Dat betekent dat er hiaten in de opleiding en begeleiding zitten. Dan is er sprake van willekeur.” De oud-arbiter vindt het een slechte zaak dat 'de hoeveelheid kracht' in het spelregelboekje voor interpretatie vatbaar is. “Verwaarloosbaar, wie bepaalt dat? Dat is niet vast te leggen. Slaan is slaan, zo zou het moeten zijn. Klaar."