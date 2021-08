Noni Madueke laat PSV even schrikken op verder zorgeloze avond

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

PSV heeft zaterdagavond ook zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. Roger Schmidt besloot om net als vorige week een halve B-formatie het veld in te sturen tegen SC Cambuur. PSV kwam geen moment in de problemen en won via doelpunten van Davy Pröpper, Eran Zahavi, Noni Madueke en Olivier Boscagli vrij simpel: 4-1. Madueke liet PSV schrikken door in de slotfase naar zijn enkel te grijpen, waaraan hij hard werd geraakt door Marco Tol. De Engelsman kon de wedstrijd wel uitspelen. Zo lijkt PSV ongeschonden richting dinsdag te gaan, als de Noord-Brabanders de returnwedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Benfica spelen.

Schmidt durfde het dus aan om vijf grote namen te sparen: André Ramalho, Philipp Max, Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Mario Götze hoefden niet aan de aftrap te verschijnen. Van die spelers vielen Götze, Madueke en Sangaré in de tweede helft nog wel in. Al in de tweede minuut werd PSV'er Mauro Júnior van dichtbij het scoren belet door doelman Sonny Stevens, die even later ook een vrije trap van Eran Zahavi uit de onderhoek tikte. Zelf probeerde Cambuur het via Issa Kallon, die dreigend naar binnen dribbelde, maar recht op Joël Drommel schoot.

Het moment dat Madueke werd geraakt door Tol, die overigens wel eerst de bal speelde.

PSV sloeg in de zeventiende minuut toe via Davy Pröpper, die een hoekschop van Cody Gakpo met het hoofd verlengde: 1-0. Drie minuten later was het opnieuw raak voor de Eindhovenaren, toen Zahavi aan het werk werd gezet via een hakje van Bruma. De spits van PSV kwam van links naar binnen en vond laag de verre hoek: 2-0. Zahavi had aan het eind van de tweede helt opnieuw kunnen scoren na een goede een-twee met Bruma, maar de Israëliër schoot ditmaal voorlangs.

Madueke werd in de rust ingebracht en had minder dan twee minuten nodig om te scoren. De vleugelspits kwam op inmiddels kenmerkende wijze naar binnen, kapte nog een tegenstander uit en vond de verre hoek: 3-0. Even later probeerde Madueke het op dezelfde manier, maar mikte ditmaal rakelings naast. Aan de overzijde van het veld was het wél raak voor Cambuur, dat daarmee beloond werd voor zijn relatief aanvallende intenties. De opgekomen Alex Bangura kon het strafschopgebied van PSV betreden en verraste Drommel met een schot in de korte hoek: 3-1.

De thuisploeg kreeg nog enkele goede kansen, waarvan de grootste was voor Yorbe Vertessen, die rakelings voorlangs mikte. Drommel redde aan de andere kant voortreffelijk met de voeten op de vrije David Sambissa. In blessuretijd viel de de vierde treffer van PSV alsnog. Boscagli controleerde een afgeslagen hoekschop net buiten het strafschopgebied en pegelde die vanaf daar hard binnen: 4-1. Stevens zat er nog aan, maar onvoldoende om de bal te stoppen.