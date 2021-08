Edson Álvarez reageert voor het eerst op afgeketste transfer

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Ondanks de nadrukkelijke belangstelling van Stade Rennes is Edson Álvarez ook dit seizoen te bewonderen in het shirt van Ajax. De 23-jarige Mexicaan reageert in een interview met het clubkanaal voor het eerst op de transferperikelen. Álvarez zit een stuk minder in over het afketsen van een overgang dan hij in januari deed, zo onthult hij.

Erik ten Hag wilde Álvarez absoluut niet laten gaan en Marc Overmars wees een bod van twintig miljoen euro van Stade Rennes van de hand. "De wetenschap dat hij me wil behouden, is belangrijk voor me. Ik beloof op dezelfde voet door te gaan", zegt Álvarez, die in januari nog weg wilde. "Op dat moment onderzocht ik de optie om naar Valencia te vertrekken, want ik wilde spelen. Zij gaven me de kans om te spelen. Zoals we weten wilde Ajax toen niet meewerken. Nu willen ze ook niet dat ik naar Frankrijk vertrek. Maar nu wilde ik ook graag hier blijven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het interview leest Álvarez enkele internetreacties van Ajax-supporters voor. In een daarvan wordt hij geroemd om zijn rol als 'stofzuiger'. "Die waardering is mooi", aldus de verdedigende middenvelder. "Het is wel zaak om er goed mee om te gaan. Het gevaar bestaat dat je in de war raakt en zelf begint te geloven dat je nu op je best bent. Ik heb daar nu geen last van, integendeel. Ik voel dat er nog veel te verbeteren valt. Deze reacties werken als brandstof voor me."

Álvarez beseft dat hij andere kwaliteiten toevoegt aan het elftal dan de meeste van zijn ploeggenoten. "Bij Ajax heb je verschillende type voetballers nodig, maar zeker ook spelers op wie je altijd kunt rekenen. Ik ken mijn taak. Ik ben blij met wat ik breng in het team." Álvarez is blij met de positieve reacties die hij voorgeschoteld krijgt, maar leest ze normaal gesproken niet uit eigen beweging. "Voetbal is als een achtbaan. Als je het goed doet, ga je omhoog. Als je het slecht doet, ga je omlaag. Vaak leiden dit soort reacties je alleen maar af, dus ik probeer ze niet te lezen."