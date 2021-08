Chelsea laat Tammy Abraham gaan en neemt hoge terugkoopclausule op

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 12:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:26

De transfer van Tammy Abraham naar AS Roma is voltooid, zo maakt Chelsea bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige spits maakt voor een transfersom van veertig miljoen euro de overstap naar de Italiaanse hoofdstad, zo maakte Fabrizio Romano eerder al bekend. Chelsea heeft vanaf 2023 de optie om Abraham voor tachtig miljoen euro weer terug te kopen.

De transfersom van Abraham kan middels bonussen nog met 5 miljoen euro oplopen tot 45 miljoen euro. AS Roma zit mede door de coronacrisis krap bij kas en betaalt slechts vijf miljoen euro van het bedrag ineens. Abraham heeft bij AS Roma een contract ondertekend tot medio 2026 en gaat een netto jaarsalaris van vier tot vijf miljoen euro opstrijken.

Chelsea heeft mede door de komst van Romelu Lukaku momenteel geen plek voor Abraham, maar behoudt dus de optie om de Engelsman terug te kopen. "Tammy zal altijd welkom zijn op Stamford Bridge", zegt technisch directeur Marina Granovskaia op de clubsite van Chelsea. "We hebben allemaal genoten van zijn ontwikkeling in de jeugd en in het eerste elftal. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan ons succes."

Bij AS Roma is Abraham de opvolger van Edin Dzeko, die op zijn beurt de vervanger van Lukaku bij Internazionale werd. Abraham twijfelde lange tijd over een overstap naar Roma, daar Arsenal ook belangstelling toonde. Laatstgenoemde club was echter niet concreet en dus besloot Abraham vorige week om naar Rome te gaan. In totaal kwam hij tot 82 officiële duels voor Chelsea, waarin hij 30 goals en 12 assists produceerde.