BN’ers vol onbegrip over massaal gedeelde beelden uit Johan Cruijff ArenA

Maandag, 16 augustus 2021 om 09:35 • Laatste update: 10:19

Meerdere bekende Nederlanders hebben op social media hun onbegrip geuit over feestende supporters in de Johan Cruijff ArenA, zaterdagavond tijdens Ajax – NEC (5-0). Het stuit hen tegen de borst dat voetbalstadions grotendeels gevuld mogen worden, terwijl theaters en poppodia voorlopig dicht blijven voor het grote publiek. Onder meer cabaretier Richard Groenendijk en zanger annex acteur Jim Bakkum spreken zich uit.

Op Instagram worden beelden gedeeld waarop feestende Ajax-supporters te zien zijn in het eigen stadion. “Het is maar goed dat wij in het theater nog even die anderhalve meter aanhouden, want bij mij in de zaal gaat het er vaak stukken heftiger aan toe dan hier”, reageert Groenendijk op cynische wijze onder de video die hij op zijn account deelt. “Deze taferelen heb ik al als ik een ballad zing... Kun je nagaan als ik ‘Tebbie nou op je muil?!’ inzet. Dan ben je je leven niet zeker in de schouwburgen in Sittard en Hoogeveen.”

Stylist en presentator Fred van Leer deelt op Instagram dezelfde video met feestende Ajax-fans. “Ik gun het Iedereen!!!! Maar dan bedoel ik ook IEDEREEN!!!!!”, aldus Van Leer, die bijval krijgt van collega’s onder zijn video. “We kunnen niet meer stil blijven. Is KLAAR!”, schrijft zangeres Glennis Grace. Ook Edsilia Rombley en Danny de Munk laten blijken het eens te zijn met de woorden van Van Leer. “Toen ik gister het zoveelste berichtje binnenkreeg met gecancelde shows terwijl ik DEZELFDE avond dit op tv zie.. wist ik even niet meer wat ik ervan moest vinden”, schrijft vocalcoach Rob de Nijs op social media. “Het valt niet te rijmen”, reageert actrice annex presentatrice Marlijn Weerdenburg. Jim Bakkum zegt: “Het is zo, zo krom.”

Bij professionele sportwedstrijden mogen twee derde van de stoeltjes in het stadion worden bezet. Supporters hoeven ook geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Er gelden wel andere regels: wie geen wie geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest kan laten zien, is niet welkom. Terwijl de voetbalstadions deels gevuld mogen worden, blijven de poppodia en theaters dicht voor het grote publiek. Voorstellingen en concerten waar bezoekers geen vaste zitplaats hebben, zijn niet toegestaan. Eendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden.