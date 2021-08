Bram van Polen uit frustraties: ‘Dan gaan ze het spel verkrachten’

Zondag, 15 augustus 2021 om 18:18

PEC Zwolle opende zijn Eredivisie-seizoen zondagmiddag met een 0-1 nederlaag tegen Vitesse. Nikolai Frederiksen tekende na twintig minuten spelen voor de enige treffer, die voortkwam uit balverlies van de thuisploeg op eigen helft. Bram van Polen spreekt zijn frustraties uit over het feit dat PEC daarmee zijn eigen ruiten ingooide én dat Vitesse na het enige doelpunt voornamelijk achterover leunde.

“We komen door een fout van ons 0-1 achter. Die kans die zij creëren, komt niet door hun voetbal. Dat komt door onze fouten. Misschien dwingen ze dat deels af”, zo begint Van Polen zijn analyse voor de camera van ESPN. “De manier hoe we ons hebben laten zien aan ons publiek, daar ben ik wel blij mee. Alleen je moet jezelf wel gaan belonen, dat is een beetje een terugkerend verhaal. We hebben een paar goede kansen gehad, het voetbal was stukken beter en we hebben er alles aan gedaan om een goal te maken.”

“Die gasten hebben er de tweede helft alles aan gedaan om het spel dood te maken, dat is helaas beloond”, vervolgt de aanvoerder van PEC. Het doelpunt van Vitesse zorgde bij hem voor ergernis. “Je moet geen hakje gaan doen op je eigen helft. Daarom werd ik laaiend. Het is een cliché, maar daar moet je geen balverlies lijden. Je helpt hen zo in het zadel, dit is wat ze willen. Ze hebben een zware week gehad en spelen volgende week weer een wedstrijd tegen Anderlecht. Je weet dat als zij op een 0-1 voorsprong komen, dat is precies wat ze willen. Dan gaan ze achterover leunen en het spel verkrachten. Misschien een beetje lomp gezegd, want het is hun goed recht. Ik snap het heel goed, maar voor ons had er gewoon meer ingezeten. Dan wil je jezelf belonen, zeker thuis.”

Letsch

“De eerste competitiewedstrijd van het seizoen is altijd lastig”, zegt Vitesse-trainer Thomas Letsch in gesprek met de Gelderlander na afloop van de zege op PEC. Zijn ploeg rekende afgelopen week af met Dundalk en gaat het nu in de laatste voorronde van de Conference League opnemen tegen Anderlecht. “Je weet niet precies waar je staat, hoe sterk de tegenstander is. Het was misschien geen mooie wedstrijd om te zien, maar we hebben als team keihard gevochten. Dit is een superprestatie. PEC heeft weinig kansen gehad. Ja, ze speelden vaak de hoge bal. Maar onze relatief kleine verdedigers hebben het heel goed gedaan.”

"Dit is waarvoor we kwamen", zo was ook Matús Bero in gesprek met ESPN content over de zege van Vitesse. "Als je veel wedstrijden speelt, moet je soms ook lelijk winnen. Het is niet makkelijk om telkens dezelfde energie te brengen. Dan moet je je ervaring gebruiken en slim spelen. We gaan nu herstellen en ons richten op de volgende wedstrijd."