Zure nasmaak voor Brian Brobbey bij Bundesliga-debuut tegen Mainz

Zondag, 15 augustus 2021 om 17:39 • Mart Oude Nijeweeme

Brian Brobbey heeft zondagmiddag een teleurstellend Bundesliga-debuut beleefd bij RB Leipzig. De van Ajax overgekomen spits, die tien minuten voor het einde binnen de lijnen werd gebracht door trainer Jesse Marsch, ging op bezoek bij 1. FSV Mainz 05 met 1-0 onderuit. Het was niet het officiële debuut voor Brobbey, aangezien de spits vorige week vrijdag ook al in actie kwam in de strijd om de DFB Pokal tegen SV Sandhausen (0-4 winst).

Brobbey maakte tegen Sandhausen na 68 minuten als vervanger van André Silva zijn opwachting in het Hardtwaldstadion. Scoren deed de transfervrij van Ajax overgekomen aanvaller echter niet en dat lukte hem ook ditmaal niet. Leipzig was op voorhand gewaarschuwd, daar de ploeg afgelopen seizoen eveneens onderuit ging tegen Mainz. Het betekende destijds het startschot voor een waanzinnige ommekeer in de tweede seizoenshelft, waarin zelfs meer punten (30) werden behaald dan Leipzig (32). Marsch kon bij de seizoenstart geen beroep doen op Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi en Benjamin Henrichs.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Jae-sung Lee, die zijn vallende kopbal op de linkerpaal zag belanden. Na een klein kwartier spelen was het wel raak voor de thuisploeg, dat via Moussa Niakhaté brutaal de leiding nam. Het betekende voor de aanvaller alweer zijn vierde treffer tegen RB Leipzig, dat daarmee als favoriete tegenstander geldt van de verdediger. Mainz kwam verrassend fris voor de dag en had in het eerste bedrijf zelfs een licht veldoverwicht.

In de tweede helft kwam Leipzig beduidend beter voor de dag en dook het zelfs geregeld gevaarlijk op voor het doel van Robin Zentner. Laatstgenoemde bleek echter meerdere keren een sta in de weg en had onder meer een goede redding in huis op een inzet van Amadou Haidara. De middenvelder zocht van dichtbij met een hard schot het dak van het doel, maar vond de goalie van Mainz op zijn weg. Nordi Mukiele zag een poging ternauwernood worden gestopt door Alexander Hack. Marsch bracht vervolgens onder meer Brobbey binnen de lijnen, maar kon daarmee een pijnlijke nederlaag niet voorkomen.