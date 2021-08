Mazraoui valt op met aparte statistiek: ‘Hij moest zijn levensstijl veranderen’

Zondag, 15 augustus 2021 om 07:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:23

Noussair Mazraoui was in de eerste tien minuten van de competitiewedstrijd tussen Ajax en NEC (5-0) al goed voor een goal en een assist. Daarmee was de verdediger van 23 jaar meteen bij meer goals (2) betrokken dan in zijn voorgaande 45 Eredivisie-wedstrijden (1 assist). Het is ook meteen een symbolische statistiek van ‘de nieuwe Nous’. Hij was immers de rechtsback die drie jaar geleden bij Ajax doorbrak en daarna pech had met blessures.

“Het verleden is het verleden. Ik moet verder en wil graag door. Niet meer achterom kijken maar weer verder”, benadrukt de Marokkaans international. “Dit is de Nous.” Divers blessureleed aan de enkels en knieën, een opspelende liesblessure en zelfs een kwetsuur aan het oog speelden Mazraoui de voorbije seizoenen parten. “Ik blijf er bij dat die blessures vooral met pech te maken hadden”, werd Mazraroui zaterdag door het Algemeen Dagblad geciteerd.

“Maar door beter als een prof te leven, kan je ze misschien een beetje voorkomen. Ik ben wat meer krachttrainingen gaan doen. Iedere dag wel bijna, soms maar tien minuten. Ik let meer op mijn eten en slaap. Ik doe graag iets extra’s, want ik ben klaar met die blessures.” Erik ten Hag benadrukte dat het leven van een profvoetballer niet alleen bestaat uit twee keer negentig minuten in de week een wedstrijd spelen. “Er komt veel meer bij kijken. Hij moest ook zijn levensstijl veranderen. Neem nou zo’n Cristiano Ronaldo. Dat is een mooi voorbeeld. Die houdt het niet voor niets al zo lang vol.”

De trainer van Ajax hoopt dat Mazraoui zijn aflopende contract verlengt. “En ik weet dat Marc Overmars er ook zo in staat”, verwees hij naar de directeur voetbalzaken van Ajax. Mazraoui verzekert dat hij ‘ook echt bij Ajax wil blijven’. “Dat zei ik een paar weken geleden al en dat is nog steeds zo. Maar er is nog niets te melden, er staat nog niets zwart op wit.”