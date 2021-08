Real Madrid vaart op beproefd recept: Benzema doet het voor Ancelotti

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 23:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:56

Real Madrid is met een overwinning op Deportivo Alavés aan het nieuwe seizoen in LaLiga begonnen. In de officiële rentree van Carlo Ancelotti op de bank, na zijn eerste dienstverband in 2013/14 en 2014/15, zegevierde de Koninklijke met 1-4 in Vitoria-Gasteiz. Karim Benzema nam twee doelpunten voor zijn rekening, waaronder de eerste competitietreffer van de hoofdstedelingen. Dat deed Benzema ook al in elk van de eerste twee seizoenen van Ancelotti, die volgende week zondag tegen Levante zijn eerste thuiswedstrijd wacht.

In een eerste helft boden Alavés, met John Guidetti aanvankelijk op de bank, en Real Madrid elkaar goed tegenstand. Het team van Javier Calleja begon beter en had de intentie om de wedstrijd te controleren, maar Real Madrid groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en had enkele goede kansen. Na zeventien minuten ging een gekrulde inzet van Eden Hazard, die samen met Benzema en Gareth Bale de voorhoede vormde, maar net naast het doel van keeper Sergio Pacheco. Na een half uur spelen zeilde een inzet van Benzema ook maar net naast de bovenhoek van het doel.

1-0! De Fransman heeft zijn eerste treffer van het seizoen al binnen

Na 37 minuten kwam Real Madrid goed weg toen Lucas Vázquez een voorzet niet onschadelijk kon maken en Pere Pons de bal maar net over het doel schoot. De spelers van de thuisploeg claimden hands van Vázquez, maar de VAR zag na het bestuderen van de beelden geen aanleiding voor een strafschop. Twee minuten na de pauze sloeg Real Madrid voor de eerste keer toe. Na een voorzet van Vázquez bezorgde Hazard de bal met de hak bij Benzema en was de Fransman ter hoogte van de strafschopstip met alweer competitietreffer nummer 193 in Spaanse dienst goed voor de 0-1.

Alavés reageerde goed en zocht naar de gelijkmaker, maar in slechts zes minuten tijd liep het team van Ancelotti uit naar een comfortabele voorsprong. Na een indraaiende voorzet van Luka Modric vanaf rechts richting de eerste paal was het Nacho Fernández die van dichtbij binnenwerkte: 0-2. Luttele minuten later maakte Benzema zijn tweede treffer: de eerste poging van de aanvaller kon door Pacheco half gekeerd worden, waarna hij het leer in tweede instantie met een stuit via de grond alsnog in het doel kreeg: 0-3.

Het slotakkoord van Real Madrid

Vinicius Junior voegt in de absolute slotfase nog even een doelpunt aan de score toe: 4-1

De ploeg van Calleja kreeg een minuut later een strafschop toegekend. Na een fout van Éder Militão maakte Thibaut Courtois een overtreding op de ingevallen Guidetti en maakte Joselu vanaf elf meter geen fout: 1-3. Bale en Hazard werden niet veel later naar de kant gehaald en vervangen door Vinícius Júnior en Rodrygo. Meer doelpunten leken er niet te vallen in het Mendizorroza, maar in de extra tijd kopte Vinícius Júnior op aangeven van debutant David Alaba de 1-4 binnen. Real Madrid verlengt zodoende zijn ongeslagen reeks in LaLiga sinds 30 januari: veertien overwinningen en vijf remises in negentien competitieduels.