Ajax ziet komst van Steven Bergwijn nog altijd zitten: ‘Hij past in het profiel’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 12:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:34

Erik ten Hag heeft andermaal bevestigd gecharmeerd te zijn van Steven Bergwijn. De aanvaller van Tottenham Hotspur past volgens de trainer van Ajax naadloos in het profiel dat door de club is opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe versterking voor de voorhoede. Ten Hag laat op de persconferentie voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van zaterdag tegen NEC weten dat Ajax nog altijd zoekt naar een nieuwe aanvaller.

Ajax heeft de zinnen gezet op een snelle aanvaller die uit de voeten kan in de spits. Journalist Mike Verweij vraagt op de persconferentie hoe frustrerend het voor Ten Hag is dat zijn selectie nog niet rond is, daar Ajax op 2 mei al kampioen werd en de trainer tijdens het trainingskamp in Oostenrijk zijn wens uitsprak voor een nieuwe diepgaande aanvaller. "Niet alleen in Oostenrijk, maar vanaf het begin af aan was dat ons target. Maar we leggen de lat wel hoog. De markt beweegt niet echt, behalve in het topsegment", reageert Ten Hag.

"Als trainer moet je bepaalde dingen kunnen accepteren. Vorig jaar wilde ik per se een nummer 9 hebben, maar dat was pas mogelijk in de winter (met Sébastien Haller, red.). Daarvoor hebben we het op een andere manier opgelost en stonden we ook bovenaan", geeft de trainer van Ajax aan. "Sommige dingen zal ik moeten accepteren als de mogelijkheden zich niet aandienen. Het wordt een ander verhaal als de mogelijkheden zich wél aandienen en het dan nog steeds niet lukt, maar dat is nu niet het geval."

Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of hij 'in algemene zin' kan uitleggen waarom Bergwijn een goede speler voor Ajax zou zijn. "Omdat hij in het profiel past. Wij hebben een lijstje en daar staat een beperkt aantal spelers op. Dat heeft te maken met de kwaliteitseisen die wij stellen. We hebben er continu contact over met de diverse partijen en we zullen zien of het gaat lukken voordat het 31 augustus is." Tweeënhalve week geleden zei journalist Fabrizio Romano dat Tottenham niet van plan is om Bergwijn te verkopen. Ajax informeerde eerder bij Tottenham over een mogelijke verhuurperiode, maar ook dat was toen onbespreekbaar.

"Wij hebben goede aanvallers", zegt Ten Hag over de bezetting van de rechtsbuitenpositie. "Uiteindelijk gaat het erom dat ze samenwerken en gaan renderen. We spelen heel veel wedstrijden, dus hebben iedereen nodig. Dat zorgt voor strijd aan de ene kant, maar ze kunnen ook samen spelen. We gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Jullie drukken graag stempels, maar als ik zoals vorige week de afgekeurde goal tegen PSV zie: daar zat alles in. Goede voetballers kunnen altijd samenspelen. De combinatie Tadic, Berghuis en Haller, zo zien we het graag. Nu komt Antony erbij, dat heeft tijd nodig om dat te ontwikkelen."