Lionel Messi komt met allereerste reactie op transfer

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 22:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:50

Lionel Messi heeft voor het eerst gereageerd op zijn overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De transfer van de Argentijn werd dinsdagavond officieel bevestigd door de Parijzenaren. Op de website van zijn nieuwe club laat de 34-jarige aanvaller weten erg uit te kijken naar het ‘nieuwe hoofdstuk’ in Parijs.

"Ik ben blij dat ik in Parijs een nieuw hoofdstuk van mijn carrière begin", zegt Messi op de clubsite van PSG. "De visie van de club komt perfect overeen met mijn ambities. Ik weet hoe getalenteerd de spelers en stafleden hier zijn. Ik ben vastberaden om te bouwen aan iets geweldigs voor de club en de fans. Ik kan niet wachten om voet te zetten in het Parc des Princes", aldus Messi.

A new ?? in Paris ! PSGxMESSI ???? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Ook president Nasser Al-Khelaïfi is verheugd met de komst van de sterspeler. "Ik ben blij dat Lionel Messi voor Paris Saint-Germain heeft gekozen en we zijn allemaal trots om hem en zijn familie te verwelkomen in Parijs. Hij heeft er geen geheim van gemaakt om op het hoogste niveau verder te groeien en prijzen te winnen. Het toevoegen van Leo aan ons wereldklasse team bevestigt ons succes. Samen met onze geweldige trainer (Pochettino, red.) en staf kijk ik ernaar uit om geschiedenis te schrijven met onze supporters", aldus Al-Khelaïfi.

Het artikel gaat verder onder de video EERSTE BEELDEN I Messi verschijnt in tenue mét rugnummer in stadion van PSG Meer videos

Messi zette dinsdagavond al zijn eerste stappen in het shirt van PSG. Hij is dinsdagavond in het Parc des Princes en bevestigt daar met rugnummer 30 te gaan spelen. Messi hield op het Parijse veld alvast een balletje hoog in het tenue van PSG voor een video van het clubkanaal. Messi heeft bij Paris Saint-Germain een contract ondertekend voor twee seizoenen, met daarbij de optie voor een extra jaar. De Argentijnse superster wordt woensdagochtend om 11.00 uur in een speciale persconferentie voorgesteld als nieuwe aanwinst van PSG.