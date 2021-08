PSV wint in slotminuut ook in Denemarken en gaat naar play-offs

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

PSV heeft dinsdagavond de play-offs van de Champions League bereikt. De ploeg van Roger Schmidt won tegen FC Midtjylland dankzij een fraaie goal van Bruma in de slotseconden met 0-1, nadat het thuisduel vorige week met 3-0 was gewonnen. Zo haalde PSV in de slotfase van de wedstrijd extra punten binnen voor de coëfficiënt. Als Benfica zijn 0-2 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Spartak Moskou niet weggeeft, dan zijn de Portugezen de volgende tegenstander van PSV.

De wedstrijd opende met een schotje in de korte hoek van Eran Zahavi, dat makkelijk gekeerd werd door Jonas Lössl. Midtjylland had daarna licht de overhand en kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Junior Brumado rakelings voorbij de tweede paal gekopt. Daarna had Evander een vernuftige steekbal in huis op Joel Andersson, maar PSV-doelman Joël Drommel was snel genoeg van de lijn om het gevaar af te wenden. Drommel sloeg daarna ook nog een gevaarlijk indraaiende voorzet van Awer Mabil ?weg.

Vroeg in de wedstrijd had Madueke PSV laten schrikken door gehavend op het gras te gaan zitten, maar de rechteraanvaller kon uiteindelijk doorspelen. Aan het eind van de eerste helft volgden twee grote mogelijkheden voor de Eindhovenaren. Zahavi ging in een snelle counter voorbij Rasmus Nicolaisen, maar kon vervolgens niet genoeg kracht meegeven aan zijn schot om Lössl te verrassen. Cody Gakpo kreeg enkele minuten later een nog grotere schietkans, maar de vleugelspits schoot met links recht op de Deense doelman.

DOELPUNT! Tóch een winnaar bij Midtjylland - PSV door een laat doelpunt van Bruma! ??#veronicainside #MIDPSV pic.twitter.com/AKsLoZpHKh — Veronica Inside (@veronicainside) August 10, 2021

Ook in de tweede helft kreeg PSV kansen om een voorsprong te nemen. Madueke pegelde de bal rakelings over in een drukke zestien. Gakpo werd gelanceerd door Zahavi, maar schoot oog in oog met Lössl net naast. Tussendoor verrichte Drommel een moeizame redding op een vrije trap van Evander. Daarna dook Anders Dreyer gevaarlijk op achter de defensie van PSV, maar de rechterspits van FC Midtjylland mikte in het zijnet. In de slotfase van de wedstrijd dacht de ingevallen Marco van Ginkel met een geplaatst schot te scoren namens PSV. Opnieuw was Lössl echter een sta-in-de-weg voor de Eredivisionist. De wedstrijd leek gespeeld, totdat invaller Bruma diep in blessuretijd van links naar binnen dribbelde en Lössl verraste met een schot in de verre hoek: 0-1.