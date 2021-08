Manchester City grijpt naast eerste prijs na misstap Nathan Aké

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 20:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:16

Leicester City heeft zaterdagavond de Community Shield gewonnen. Het team van manager Brendan Rodgers was in de gebruikelijke seizoensopener in Engeland met minimaal verschil te sterk voor regerend landskampioen Manchester City. In het laatste bezoek van Leicester City aan Wembley, de finale van de FA Cup van afgelopen seizoen, werd Chelsea met 1-0 verslagen en dat was ook zaterdag de uitslag. Kelechi Iheanacho verzilverde vlak voor tijd een strafschop. Een hard gelag voor Manchester City, dat de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen, de Champions League-finale tegen Chelsea (1-0), ook al had verloren.

Josep Guardiola kon wegens blessureleed nog niet over Kevin De Bruyne beschikken, terwijl onder meer Raheem Sterling, Ederson, John Stones, Kyle Walker en ook de geblesseerde Phil Foden nog niet terug zijn na hun interlandverplichtingen. Dat leidde tot basisplaatsen voor onder meer Nathan Aké, Cole Palmer en de debuterende Samuel Edozie, die samen met Riyad Mahrez en Ferran Torres de aanval vormde. Bij Leicester City ontbrak Wesley Fofana, die deze week zijn kuitbeen brak in het oefenduel met Villarreal.

Leicester wint de Community Shield! ?? Aké werkt in de slotfase Iheanacho naar de vlakte en de oud Man City-speler benut de penalty zelf ? Na de winst van de FA Cup is het weer feest in Leicester ??#ZiggoSport #CommunityShield #LEIMCI pic.twitter.com/Dwc0Bipg4f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2021

Manchester City stelde teleur in de eerste 45 minuten op Wembley. Het team van Guardiola maakte, behoudens twee pogingen van Ilkay Gündogan van afstand, een ongevaarlijke indruk. In de zevende minuut gunde de middenvelder een vrije trap niet aan Riyad Mahrez, maar hij ging voor eigen succes en zag zijn inzet door Kasper Schmeichel uit de bovenhoek worden gehaald. Vlak voor de onderbreking waagde Gündogan een nieuwe poging, maar zijn inzet zeilde vlak over het doel van Schmeichel.

Leicester City was de betere van de twee in de eerste helft, maar dat leidde niet tot een openingsdoelpunt. Na ruim twintig minuten had Ayoze Perez een mogelijkheid na voorbereidend werk van Youri Tielemans, maar hij mikte de bal recht op doelman Zack Steffen. De grootste kans voor the Foxes was vlak voor rust. Na een pass van Harvey Barnes vanaf de linkerkant van het strafschopgebied naar de tweede paal zette Jamie Vardy zijn voet tegen de bal. Steffen ging naar de rechterhoek, maar kon zijn vingertoppen nog net tegen de inzet richting de linkerhoek zetten.

In de tweede helft bleef Manchester City op balbezit spelen en was er meer aanvallende drang te bespeuren, al was de afronding verre van optimaal. Een vrije trap van Mahrez ging over het doel, net als een poging van Gündogan en na een misstap van Ricardo Pereira na een uur spelen sprong Mahrez te slordig om met de kans. Na 65 minuten had Guardiola voldoende gezien en koos hij ervoor om Edozie naar de kant halen en Jack Grealish zijn officiële debuut in het tenue van the Citizens te laten maken. Rodri nam tegelijkertijd de plaats van Gündogan op het middenveld in.

Rodgers voerde enkele minuten later liefst vier wissels door bij Leicester City, met onder meer het debuut van Patson Daka en Boubakary Soumaré. Luttele minuten voor tijd verscheen de 1-0 op het scorebord. Aké ging in de fout met een overtreding op Iheanacho, waarna de aanvaller geen fout maakte vanaf elf meter en zijn ex-werkgever naast de eerste prijs van het seizoen liet grijpen: 1-0.