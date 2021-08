‘Onhandige’ Boadu krijgt diepe onvoldoendes na debuut voor AS Monaco

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 09:48 • Chris Meijer

Myron Boadu beleefde vrijdagavond geen gelukkig debuut voor AS Monaco. De twintigjarige spits kreeg verrassend de voorkeur boven Wissam Ben Yedder, maar liet een grote kans onbenut en zag het duel met Nantes mede daardoor in een 1-1 gelijkspel eindigen. De Franse media zijn behoorlijk kritisch op het optreden van Boadu, die het moet doen met een beoordeling van een 3 of een 3,5.

Foot Mercato geeft Boadu een 3,5 voor zijn optreden tegen Nantes. “Het was een moeilijk debuut voor de aanwinst van Monaco. Boadu had zich al snel kunnen onderscheiden voor zijn nieuwe ploeg, maar faalde opzichtig”, zo wijst het Franse medium op de gemiste kans van Boadu na zeven minuten spelen. Hij onderschepte een verkeerde terugspeelbal van Ludovic Blas en passeerde doelman Alban Lafont, maar schoot vervolgens wild over met zijn linker. “De Nederlandse spits werd weinig gevonden en moet duidelijk nog zijn plek vinden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maxifoot komt tot dezelfde beoordeling voor Boadu. “Er kon al snel een conclusie getrokken worden: hij heeft veel potentie, maar is slordig. Zijn snelheid en passing is veelbelovend. Alleen was hij niet precies genoeg in het strafschopgebied”, zo wordt er geconcludeerd. Boadu werd overigens na 58 minuten spelen vervangen door Ben Yedder. L’Équipe en Monaco Tribune zijn harder in hun oordeel voor Boadu, want van hen krijgt hij een 3 toebedeeld.

“Boadu was onhandig tijdens zijn eerste optreden voor Monaco”, zo oordeelt Monaco Tribune. Trainer Niko Kovac neemt debutanten Boadu, Alexander Nübel, Ismail Jakobs en Jean Lucas na afloop enigszins in bescherming. “Ze liggen wat achter op hun teamgenoten, omdat ze pas net bij de club zitten. Ze kregen een kans om te starten in de eerste thuiswedstrijd, maar ze kunnen beter. Ik ben wel blij om ze in actie te zien.”