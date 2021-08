Trefzekere Vormer kan nieuwe dreun voor Brugge niet voorkomen in stadsderby

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 22:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:50

Club Brugge heeft vrijdagavond voor de tweede keer dit seizoen duur puntenverlies geleden. De ploeg van Philippe Clement had in de stadsderby tegen Cercle Brugge lange tijd het betere van het spel, maar moest in blessuretijd de gelijkmaker slikken: 1-1. Ruud Vormer was namens de thuisploeg trefzeker op aangeven van Noa Lang. Laatstgenoemde startte net als Vormer in de basis, terwijl Bas Dost op de reservebank begon. Door de remise verzuimt Club Brugge de koppositie te grijpen en heeft het na drie speelronden vijf punten.

In de beginfase van het duel golfde het spel op en neer doordat beide ploegen verzuimden het initiatief te grijpen. Namens Cercle Brugge zag Olivier Deman een schot over het doel van Simon Mignolet gaan en ook Vormer was ongelukkig in de afronding. De middenvelder van Club Brugge werd na ruim een kwartier spelen bediend door Charles De Ketelaere, maar ook hij wist zijn inzet niet tot doelpunt te promoveren. Na ruim een half uur spelen was Vormer wel trefzeker. Na een fraaie aanval over meerdere schijven schoof hij een teruggetrokken bal van Lang eenvoudig in het lege doel: 1-0.

De thuisploeg poogde door te drukken in het eerste bedrijf, maar wist niet tot grote uitgespeelde mogelijkheden te komen. Op slag van rust dacht de ploeg van Clement de score te verdubbelen via Eduard Sobol. De verdediger liet Thomas Didillon voor de tweede keer kansloos, maar werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter teruggefloten. Even daarvoor schoot Clinton Mata naast op aangeven van De Ketelaere nadat hij net niet uitkwam met zijn passen.

In het tweede bedrijf viel er aanzienlijk minder te genieten en waren de betere kansen opnieuw voor Club Brugge. Na een uur spelen dacht De Ketelaere alsnog de 2-0 te maken, maar zijn kopbal op aangeven van Vormer eindigde op de onderkant van de lat. Lang werd vervolgens tien minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Dost en zag hoe zijn ploeg de zege in de slotfase uit handen gaf. Waldo Rubio ontving aan de linkerkant van het veld de bal, draaide zijn directe tegenstander dol en schoot via de binnenkant van de rechterpaal raak: 1-1. Die klap kwam Club Brugge niet meer te boven.