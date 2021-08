Promes en Hendrix te midden van complete chaos bij Spartak

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 16:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:50

Spartak Moskou kent een hectische voorbereiding in aanloop naar het mogelijke treffen met PSV in de play-offs van de Champions League. De Russische club, die woensdag met 0-2 onderuit ging tegen Benfica in het heenduel, heeft te maken met een ontslaggolf. In de rust van het duel met de Portugezen besloot sportief directeur Dmitri Popov de handdoek in de ring te gooien. In navolging van Popov trekken ook de directeur communicatie en de perschef de deur achter zich dicht, zo verzekert Record.

Aanleiding voor het vertrek van Popov is het mislopen van Gonzalo Montiel. De verdediger van River Plate stond op het punt om de overstap te maken naar Rusland, maar werd tegengehouden toen president Leonid Fedun informatie had ingewonnen bij Domenico Tedesco. Laatstgenoemde maakte in december vorig jaar kenbaar te zullen vertrekken als trainer van Spartak nadat zijn contract ten einde liep. "Ik weet niet wat er precies is gebeurd", vertelde de huidige trainer Rui Vitória na afloop van het duel met Benfica. "Dat moet duidelijk worden nadat ik een persoonlijk gesprek heb gehad. Voor een club van deze omvang is het belangrijk om stabiliteit te hebben en dat is nu niet het geval."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanstichter van alle onrust zou Salikhova Zarema zijn, de vrouw van Fedun. Zarema maakt onderdeel uit van het management van de club en uitte stevige kritieken aan het adres van Vitória na de nederlaag tegen Benfica. "Zei hij dat Spartak niets te verliezen had?", vroeg Zarema zich hardop af. "De spelers hebben er tegen het einde van het seizoen alles aan gedaan om dit te bewerkstellingen, maar daarom is de verantwoordelijkheid niet minder groot. Als wij geen kampioen worden, lopen we twintig miljoen euro mis." Het is niet voor het eerst dat er wrijving ontstaat tussen de vrouw van de eigenaar en Vitória. Bij de aanstelling van de oefenmeester stribbelde ze ook al tegen.

Spartak heeft een wonder nodig om in de play-offs tegen PSV uit te komen. De ploeg speelt dinsdagavond de return tegen Benfica en moet daarin een 2-0 achterstand zien goed te maken. Fedun ziet het zwaar in. "De degradatie van het Russische voetbal is zichtbaar, dat is duidelijk te zien aan Europese competities", sprak hij tegen Sport Express. "We staan steeds verder weg van de clubs in de rest van Europa. We zijn niet langer een tweederangs competitie, maar een derderangs competitie. En hoe hard we ook gestreden hebben, Benfica had gewoon veel meer kwaliteit. Misschien dat het met een beetje geluk onze kant nog op draait."