Hakim Ziyech en Steven Bergwijn stelen show in spectaculaire derby

Woensdag, 4 augustus 2021 om 22:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:52

Chelsea en Tottenham Hotspur hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden in de Londense derby. Het oefenduel op Stamford Bridge eindigde in een 2-2 gelijkspel. Hakim Ziyech was met twee treffers de grote man aan de zijde van the Blues, terwijl Steven Bergwijn met zijn treffer een nederlaag wist af te wenden.

De ploeg van manager Thomas Tuchel begon zeer overtuigend aan de ontmoeting met the Spurs, dat nauwelijks aan voetballen toekwam. Ziyech kreeg, net als in het gewonnen oefenduel met Arsenal, een basisplek en betaalde het vertrouwen van Tuchel al na zestien speelminuten uit. N'Golo Kanté draaide op uitstekende wijze open en bezorgde de bal bij de Marokkaans international, die vervolgens van circa twintig meter doelman Pierluigi Gollini op fraaie wijze verschalkte: 1-0.

Twee minuten later kwam Ziyech al dicht bij een tweede treffer. De hangende buitenspeler trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links op doel, maar die poging verdween rakelings naast de paal. Toch zou de voormalig Ajacied zijn naam voor de tweede keer op het scorebord zetten. Ziyech kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied in de voeten van Marcos Alonso, waarna hij ruimte creëerde en met links een diagonaal schot in de verre hoek produceerde: 2-0. Op dat moment was er, vooral dankzij de uitblinkende Ziyech geen vuiltje aan de lucht.

Na een klein uur spelen werd Tottenham echter wakker en werd de inhaalrace gestart. Lucas Moura kreeg de bal op fortuinlijke wijze voor zijn voeten, waarna het schot dat volgde getoucheerd werd door Antonio Rüdiger en in de bovenhoek verdween: 2-1. Uiteindelijk werd ook de gelijkmaker nog gevonden. Bergwijn snelde na een pass op maat van Son Heung-min het strafschopgebied binnen, en schoot met links door de benen van Édouard Mendy te 2-2 tegen de touwen. Beide teams gingen nog op zoek naar de winnende treffer, die niet meer werd gevonden.