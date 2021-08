Kane gaat terugkeren: Tottenham houdt vast aan krankzinnige transfersom

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 12:29 • Chris Meijer • Laatste update: 12:41

Harry Kane is van plan om later deze week terug te keren op het trainingsveld bij Tottenham Hotspur, zo meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige spits heeft dinsdag andermaal verstek laten gaan, nadat hij maandag ook al wegbleef van de training bij the Spurs om zijn frustratie te uiten en zijn punt te maken. Tottenham is geenszins bereid om mee te werken aan een transfer van Kane en ondanks dat deze situatie nog niet is opgelost, is hij van plan zich toch spoedig weer te melden op de club. Kane heeft volgens de London Evening Standard het gevoel dat de situatie 'uit zijn verband getrokken is'.

Er is een behoorlijk verschil in inzicht ontstaan tussen Tottenham en Kane. De entourage van de spits meent dat er sprake is van een gentlemen’s agreement, waarmee is afgesproken dat hij deze zomer een transfer kan maken naar een club die Champions League-voetbal speelt. Tottenham-voorzitter Daniel Levy ontkent echter dat er sprake is van een dergelijke afspraak is absoluut niet van plan om Kane te laten gaan. Zeker niet naar een andere Premier League-club, iets dat maandag door Romano nog als enige optie werd beschouwd.

De London Evening Standard schrijft dat Levy Kane alleen laat gaan naar een buitenlandse club. Dan moet er ook een astronomische transfersom van 175 miljoen euro op tafel komen voor het nog tot medio 2024 lopende contract van de spits. Het lijkt een gemakkelijk standpunt van Levy, want door de financiële gevolgen van de coronapandemie is er geen enkele club buiten Engeland die een dergelijke transfersom kan of wil ophoesten. Manchester City heeft een maand geleden een bod van 118 miljoen euro uitgebracht, maar dat is door Tottenham naar de prullenbak verwezen.

Kane en Tottenham gaan spoedig om tafel om de huidige spanningen te bespreken. The Spurs zijn van plan om Kane een forse boete op te leggen voor het feit dat hij maandag en dinsdag weggebleven is van het trainingsveld, waar hij deze week voor het eerst weer verwacht werd na zijn vakantie. De aanvoerder van Tottenham wilde daarmee duidelijk maken dat hij graag wil vertrekken, maar is nu dus van plan om later deze week weer mee te trainen. Romano meldde maandag al dat Manchester City de gespannen situatie tussen Kane en Tottenham nog even afwacht voor er een nieuw bod wordt uitgebracht.