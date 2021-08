PSV speelt in mogelijke play-offs Champions League tegen Spartak of Benfica

Maandag, 2 augustus 2021 om 12:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:40

PSV is meer te weten gekomen over de route naar het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van Roger Schmidt werd maandag tijdens de loting in Nyon voor de play-offs gekoppeld aan de winnaar van de wedstrijd tussen Spartak Moskou en Benfica. In de derde voorronde moet PSV zich eerst wel zien te ontdoen van FC Midtjylland.

Door de overwinning op Galatasaray in de tweede voorronde is PSV al zeker van plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren willen echter de Champions League in en spelen dinsdag de eerste van twee wedstrijden tegen Midtjylland. In de laatste voorronde kon PSV gekoppeld worden aan de winnaar van KRC Genk - Shakhtar Donetsk en de winnaar van Spartak Moskou - Benfica.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV kan al tegen FC Midtjylland grote miljoenenpremie veiligstellen

Voor PSV staan miljoenen euro's op het spel in de Champions League-voorrondes. Lees artikel

Met Benfica zou PSV waarschijnlijk de zwaarste opponent die mogelijk was bij de loting treffen. De club werd afgelopen seizoen tweede in Portugal achter FC Porto en neemt het eerst op tegen het Spartak Moskou van Quincy Promes en voormalig PSV'er Jorrit Hendrix. De Moskovieten eindigden in de Russische competitie tweede achter Zenit Sint-Petersburg. De wedstrijden in de play-offronde worden gespeeld op 17-18 augustus en 24-25 augustus.

Volledige loting play-offronde Champions League:

Champions Path

Red Bull Salzburg (Oos) - Bröndby IF (Den)

CFR Cluj (Roe) of Young Boys (Zwi) - Ferencváros (Hon) of Slavia Praag (Tsj)

Malmö FF (Zwe) of Rangers (Sch) - Olympiacos (Gri) of Ludogorets (Bul)

Crvena Zvezda (Ser) of Sheriff Tiraspol (Mol) - Dinamo Zagreb (Kro) of Legia Warschau (Pol)

League Path

KRC Genk (Bel) of Shakhtar Donetsk (Oek) - Sparta Praag (Tsj) of AS Monaco (Mon)

Spartak Moskou (Rus) of Benfica (Por) - PSV of FC Midtjylland (Den)