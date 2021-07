PSV kan al tegen FC Midtjylland grote miljoenenpremie veiligstellen

Donderdag, 29 juli 2021 om 12:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:58

PSV doet zichzelf ook in financieel opzicht een groot plezier met de winst in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. De Eindhovenaren zijn daardoor minimaal verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Europa League, waarmee ongeveer tien miljoen euro gegarandeerd is. PSV kan in de derde voorronde van de Champions League, waarin FC Midtjylland de tegenstander is, opnieuw enorm cashen.

Het winnen van de tweede voorronde van de Champions League is met een premie van 200.000 euro op zichzelf nog niet enorm lucratief voor PSV. Dat de Noord-Brabanders zich daardoor tot minimaal de winterstop hebben verzekerd van Europees voetbal, geeft de club wél al de nodige financiële garantie. Mocht PSV onderuit gaan tegen Midtjylland, dan stroomt de Eredivisionist door naar de groepsfase van de Europa League. Dat toernooi levert een startpremie van 3,62 miljoen euro en tv-premie van 1 miljoen euro op, terwijl PSV op basis van de clubcoëfficiënt nog eens 4 tot 5 miljoen euro kan verwachten. Elke zege in de poulefase levert vervolgens 630.000 euro op, een gelijkspel 210.000 euro.

Dat is slechts het minst gunstige scenario voor PSV. Bij winst in de derde voorronde van de Champions League tegen Midtjylland ligt een bonus van vijf miljoen euro klaar. Die wordt namelijk uitgekeerd aan de verliezer van de play-offronde, die eveneens afstroomt naar de Europa League-groepsfase. Bij winst in die play-offronde wordt het Europese jaar voor PSV pas echt financieel aantrekkelijk: dan betreedt de club de uiterst lucratieve groepsfase van de Champions League.

De 32 clubs in de groepsfase van de Champions League krijgen een startpremie van 15,64 miljoen euro. Bovendien wordt een bedrag verdeeld op basis van de tienjarige clubcoëfficiënt. In het geval van PSV zou dat neerkomen op ongeveer 12,5 miljoen euro. Ajax staat overigens een stuk hoger op die ranking en krijgt als deelnemer aan de Champions League ongeveer 20 miljoen euro op basis van zijn coëfficiënt. Verder is er een tv-pot beschikbaar van iets meer dan één miljoen euro, die beide clubs zouden verdelen als PSV het redt.

Met goede resultaten kunnen clubs de kassa in de Champions League opnieuw laten rinkelen. Een overwinning levert 2,8 miljoen euro op, een gelijkspel brengt 930.000 euro op. Kwalificatie voor de achtste finale is 9,6 miljoen euro waard, de kwartfinale 10,6 miljoen euro, de halve finale 12,5 miljoen euro en de finale 15,5 miljoen euro. Voor de winnaar van het toernooi ligt 20 miljoen euro klaar.