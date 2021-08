‘Liverpool wordt niet automatisch kampioen nu Van Dijk weer terug is’

Zondag, 1 augustus 2021 om 11:09 • Rian Rosendaal

Jamie Carragher is dolblij dat Virgil van Dijk weer helemaal terug is bij Liverpool. De oud-verdediger van the Reds waakt echter voor al te veel optimisme bij de achterban. De terugkeer van de centrale verdediger na een absentie van tien maanden betekent niet dat Liverpool gelijk de grote favoriet is voor het winnen van de landstitel, zo oordeelt Carragher voorafgaand aan de seizoensstart.

"Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met Van Dijk en ik weet haast zeker dat Jürgen Klopp dat ook is", zo laat Carragher optekenen in de Engelse media. "We moeten ook niet verwachten dat Liverpool automatisch kampioen wordt nu Van Dijk weer terug is. Hij komt terug van een heel zware blessure en moet boven alles niets overhaasten. Geheel fit is hij de beste centrale verdediger ter wereld en daar wil Liverpool de komende vijf, zes jaren nog van profiteren, niet de komende vijf tot zes weken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Dijk krijgt staande ovatie bij rentree na slepende knieblessure

De verdediger keerde donderdag eindelijk terug bij Liverpool. Lees artikel

"Het is niet het einde van de wereld als Van Dijk de eerste wedstrijd van het seizoen (tegen Norwich City, red.) niet haalt", gaat Carragher verder met zijn analyse over de Nederlander. "Het allerbelangrijkste is dat Van Dijk weer honderd procent fit wordt zodat hij nog vijf tot zes jaar op topniveau kan spelen bij Liverpool. Het is helemaal niet erg om Virgil rustig te brengen, al zou het fantastisch zijn als hij gewoon de start van het nieuwe seizoen kan meemaken, helemaal als hij daarna een serie wedstrijden kan spelen", stelt de hoopvolle Carragher.

Carragher hoopt mede door de situatie rondom Van Dijk dat Liverpool nog toeslaat op de transfermarkt. In de optiek van de analist is alleen de komst van Ibrahima Konaté niet voldoende. "Qua bezetting zijn er geen problemen, maar op het gebied van kwaliteit wel", zo geeft hij mee aan Klopp. "Zonder verdere aankopen zal het lastig worden om Manchester City van de troon te stoten. En laten we ook Champions League-winnaar Chelsea niet vergeten en ook Manchester United, dat geweldige zaken heeft gedaan met Raphaël Varane en Jadon Sancho."

"Ik zou bij Liverpool graag nog een aankoop zijn die voor doelpunten kan zorgen, of dat nou een middenvelder of een aanvaller is. Door afgelopen seizoen maak ik me wel wat zorgen over het huidige elftal. Ik vraag me af of er voldoende scorend vermogen is om echt een gooi te doen naar de landstitel", aldus Carragher, die met name veel verwacht van Sadio Mané. "Vorig seizoen was hij niet geweldig, maar in de voorbereiding verkeert hij juist in topvorm. Hopelijk zorgt Mané ervoor dat de doelpunten blijven komen", voegt Carragher daaraan toe.