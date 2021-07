Van Dijk krijgt staande ovatie bij rentree na slepende knieblessure

Donderdag, 29 juli 2021 om 22:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:21

Virgil van Dijk heeft zijn rentree gemaakt in het shirt van Liverpool. De centrumverdediger werd door manager Jürgen Klopp in de slotfase van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Hertha BSC binnen de lijnen gebracht en maakte daarmee zijn eerste speelminuten sinds oktober vorig jaar. Van Dijk raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie nadat hij werd getorpedeerd door Everton-doelman Jordan Pickford. Ook de eveneens zwaar geblesseerde Joe Gomez maakte twintig minuten voor tijd zijn rentree.

Van Dijk raakte in oktober geblesseerd aan zijn knie na een harde charge van Pickford. Hij stond daardoor nagenoeg het hele seizoen aan de kant en moest ook het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal laten schieten. Zijn invalbeurt tegen Hertha betekende het eerste optreden van Van Dijk in 285 dagen. De eerste positieve signalen kwamen binnen toen bekend werd dat de verdediger met Liverpool afreisde naar Oostenrijk voor het trainingskamp. Tijdens eerdere oefenwedstrijden tegen Wacker Innsbruck, VfB Stuttgart en FSV Mainz 05 kwam Van Dijk echter niet in actie en werd hij door Klopp aan de kant gehouden.

Tegen Hertha volgde voor Van Dijk dan alsnog zijn langverwachte rentree. Twintig minuten voor tijd kwam de Nederlander binnen de lijnen, waarna het publiek in het Tivoli Stadion in Innsbruck een staande ovatie over had voor de onfortuinlijke verdediger. Liverpool wist het duel met de Duitsers overigens niet te winnen. Javairo Dilrosun, die in de basis begon, zag hoe zijn ploeg op een 2-0 voorsprong kwam. Liverpool trok de stand nog wel gelijk via Sadio Mané en Takumi Minamino, maar Stevan Jovetic zorgde in het tweede bedrijf met twee treffers voor een 4-3 eindstand.

"Na maanden hard werken, samen weer op het veld", twittert Liverpool na de comeback van Van Dijk en Gomez. "Een passend moment. De lach zegt alles", luidt de begeleidende tekst bij een foto van Van Dijk en Klopp. Van Dijk was overigens nog wel dicht bij een treffer. De verdediger produceerde twee minuten voor tijd een kopbal, maar zag deze gered worden door de doelman. In de rebound wist Alex Oxlade-Chamberlain alsnog te scoren. Die treffer was slechts voor de statistieken, daar Jovetic zijn ploeg even daarvoor op een 4-2 voorsprong had gezet.